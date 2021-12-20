Пресс-секретарь Путина признался, что Украина полностью «потеряна» для России, как партнер

Украина на сегодняшний день полностью потеряна для России как партнер и союзник.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI, пишет Rubaltic.ru.

Песков отметил, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на «оболванивание украинскими властями своих граждан».

«Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, по его словам, Украина «напрямую, официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО».

«Это очень плохо для нас, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО неизбежно начнет дрейф в сторону наших границ. Мы и без членства (Украины) в НАТО сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины. Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, и Россия не может оставаться безразличной к этому», — подытожил Песков.