Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах

МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. ЕС в ответ на предложения России по гарантиям региональной безопасности выступает за обсуждение этого вопроса в существующих форматах, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
В пятницу днем Россия передала США и другим странам НАТО проекты договора о гарантиях безопасности.
Среди прочего Москва предложила Вашингтону и его союзникам гарантировать нерасширение альянса на территорию Украины, а также согласиться на взаимное неразмещение ракет в районах поражения территории друг друга.
В свою очередь министры обороны стран Северной Европы и Балтии уже заявили, что Запад ни при каких обстоятельствах не согласится с предложениями Москвы.
Об этом стало известно после обсуждения российской инициативы главами военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.
Ранее радио Sputnik сообщило, как вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил важность гарантий безопасности в отношениях России и стран НАТО.