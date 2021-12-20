Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах

МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. ЕС в ответ на предложения России по гарантиям региональной безопасности выступает за обсуждение этого вопроса в существующих форматах, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

В пятницу днем Россия передала США и другим странам НАТО проекты договора о гарантиях безопасности.

Среди прочего Москва предложила Вашингтону и его союзникам гарантировать нерасширение альянса на территорию Украины, а также согласиться на взаимное неразмещение ракет в районах поражения территории друг друга.

"Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Мы уже разработали ряд механизмов укрепления доверия. Помимо Совета Россия – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с РФ", – добавил Стано в интервью агентству.

В свою очередь министры обороны стран Северной Европы и Балтии уже заявили, что Запад ни при каких обстоятельствах не согласится с предложениями Москвы.

Об этом стало известно после обсуждения российской инициативы главами военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

Ранее радио Sputnik сообщило, как вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил важность гарантий безопасности в отношениях России и стран НАТО.