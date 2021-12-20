Состав Каспийской флотилии пополнился новейшим гидрографическим катером

В состав Каспийской флотилии приняли новейший гидрографический катер. Проект серии получил название «Николай Ивашинцов». Катер предназначен для задач промера глубины, поиска фарватера по разведке водных маршрутов, сообщает телеканал «Известия». Буксировка к месту базирования прошла в октябре 2021 года. Катер прошел все испытания и готов к несению службы.

В состав Каспийской флотилии приняли новейший гидрографический катер. Проект серии получил название «Николай Ивашинцов». Катер предназначен для задач промера глубины, поиска фарватера по разведке водных маршрутов, сообщает телеканал «Известия». Буксировка к месту базирования прошла в октябре 2021 года. Катер прошел все испытания и готов к несению службы.