Корейский БТР K808 повоюет с авиацией

Бронетранспортёр K808 стал платформой для новой системы ПВО. Сегодня, 17 декабря, портал janes.com сообщил о том, что армия Южной Кореи приступила к развёртыванию боевых машин AAGW.

Компания Hanwha Defense поставила в войска первую партию машин AAGW (anti-aircraft gun wheeled vehicle system), заказанных летом прошлого года. На вооружении южнокорейской армии новые системы ПВО заменят зенитно-пушечные системы Vulcan.

Система ПВО AAGW Источник изображения: janes.com

Стороны не разглашают информацию о системе AAGW, при этом известно, что она вооружена двумя скорострельными пушками калибра 30 мм, а целеуказание обеспечивают электрооптическая система наведения. В качестве шасси выступает новый южнокорейский бронетранспортёр K808. Планируется, что армия Южной Кореи получит до 300 систем AAGW в течение следующих десяти лет.