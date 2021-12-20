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WarSpot

Корейский БТР K808 повоюет с авиацией

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Источник изображения: warspot.ru

Бронетранспортёр K808 стал платформой для новой системы ПВО. Сегодня, 17 декабря, портал janes.com сообщил о том, что армия Южной Кореи приступила к развёртыванию боевых машин AAGW.

Компания Hanwha Defense поставила в войска первую партию машин AAGW (anti-aircraft gun wheeled vehicle system), заказанных летом прошлого года. На вооружении южнокорейской армии новые системы ПВО заменят зенитно-пушечные системы Vulcan.

Система ПВО AAGW

Источник изображения: janes.com

Стороны не разглашают информацию о системе AAGW, при этом известно, что она вооружена двумя скорострельными пушками калибра 30 мм, а целеуказание обеспечивают электрооптическая система наведения. В качестве шасси выступает новый южнокорейский бронетранспортёр K808. Планируется, что армия Южной Кореи получит до 300 систем AAGW в течение следующих десяти лет.

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Страны
Южная Корея
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