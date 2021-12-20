Боевой модуль "Бахча" значительно увеличил боевые возможности БМП-2

Отечественная БМП-2 считается в настоящее время одной из самых массовых боевых машин пехоты в мире. Помимо сухопутных войск Российской армии она находится на вооружении еще более чем трех десятков государств.

Для улучшения тактико-технических характеристик "двойки" разработаны различные варианты модернизации. Например, в АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" в свое время предлагали устанавливать на них боевой модуль "Бахча".

Если на первоначальной версии в качестве основного вооружения применялась одна 30-мм автоматическая пушка 2А42, то на новом образце к орудию 2А72 такого же калибра и 7,62-мм пулемету добавили еще 100-мм 2А70. Кроме осколочно-фугасных снарядов она может служить и для запуска противотанковых управляемых ракет, способных поражать противника на дистанциях до 5500 метров.

Наводчик-оператор имеет в своем распоряжении современный прицел, дающий возможность задействовать пушки, пулемет и ПТУР в любое время суток, с места и в движении.

Автомат сопровождения целей значительно повышает точность стрельбы.

Панорамный прибор командира позволяет в случае необходимости переключить управление комплексом вооружения на себя.

"Бахча", кроме уничтожения наземных целей, также способна бороться с низколетящими самолетами и вертолетами.

При этом, как отмечают специалисты, некоторое повышение максимальной боевой массы не особо отразились на характеристиках подвижности.

Russian BMP-2M IFV with «Бахча-У» / Bakhcha-U modular turret ,why do they still need BMP-3 ? pic.twitter.com/TJeudps9w6 — Caesar (@Ninja998998) December 16, 2021

Алексей Брусилов