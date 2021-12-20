NYP: ученые призвали президента США Байдена отказаться от права первого ядерного удара

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотни ученых призвали Джо Байдена официально заявить об отсутствии у США планов первыми применять ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. Об этом пишет газета The New York Post.

По данным издания, около 700 ученых и инженеров, в числе которых 21 лауреат Нобелевской премии, направили соответствующее письмо президенту США.

"Мы призываем вас объявить, что США <…> будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников", – говорится в документе.

Согласно документу, Джо Байден также должен отказаться от права главнокомандующего единолично принимать решения по поводу применения ядерного оружия.

Эти меры позволят снизить вероятность перерастания конфликта с применением обычных вооружений в ядерную войну, заключили специалисты.