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РИА Новости

NYP: ученые призвали президента США Байдена отказаться от права первого ядерного удара

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Американские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс"
Американские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс".
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan Bevan

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотни ученых призвали Джо Байдена официально заявить об отсутствии у США планов первыми применять ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. Об этом пишет газета The New York Post.

По данным издания, около 700 ученых и инженеров, в числе которых 21 лауреат Нобелевской премии, направили соответствующее письмо президенту США.

"Мы призываем вас объявить, что США <…> будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников", – говорится в документе.

Согласно документу, Джо Байден также должен отказаться от права главнокомандующего единолично принимать решения по поводу применения ядерного оружия.

Эти меры позволят снизить вероятность перерастания конфликта с применением обычных вооружений в ядерную войну, заключили специалисты.

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Россия
США
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Ядерный щит
ЯО
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