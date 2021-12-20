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Российская газета

Завершился ремонт ракетного крейсера "Варяг"

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Источник изображения: Виталий Аньков \ РИА Новости



На Дальзаводе завершили плановый ремонт флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Теперь он вернется в боевой состав ТОФ.

Благодаря высокому профессионализму и оперативности сотрудников Дальзавода работы выполнили в срок. сообщили на странице предприятия в Instagram.

"Варяг" - ракетный крейсер проекта 1164. Его заложили в 1979 году в Николаеве, спустили на воду 27 июля 1982-го. Корабль сразу вошел в состав Тихоокеанского флота. С 2002 года является флагманом ТОФ. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 480 военнослужащих. В 2018 году "Варяг" награжден орденом Нахимова. В августе 2020 года в ходе учений "Океанский щит-2020" крейсер "Варяг" и подводный крейсер "Омск" выполнили совместную стрельбу в Беринговом море. "Варяг" поразил цель ракетой П-1000 "Вулкан" на дистанции более 450 километров.


Светлана Цыганкова

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Продукция
К-186 Омск
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
2020-й год
Военные учения
ТОФ
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