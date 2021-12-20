Войти
Интерфакс-АВН

Путин считает очевидным, что западные санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции

257
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Это (санкции, - "ИФ") просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В качестве примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился ряда импортных комплектующих для крыла.

По словам Путина, России удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года вправо.

"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое", - сказал он в связи с этим.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РСПП
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МС-21
Похожие новости
06.03.2015
На Казанский авиазавод "прилетело" загадочное "изделие 80"
01.11.2012
Путин предлагает в авиапромышленности схему "сборка-локализация"
01.11.2011
Президент нижегородского ОАО "Гидромаш" В.И. Лузянин направил открытое письмо в адрес председателя правительства РФ В.В. Путина
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
23.06.2011
Россия пытается достойно ответить Boeing и Airbus ("Reuters", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия