Войти
ЦАМТО

ОАК обеспечит стабильную загрузку ТАНТК им Г.М. Бериева за счет заказов на Бе-200ЧС

286
0
0
Бе-200ЧС
Бе-200ЧС.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 17 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечит расширение производственных мощностей для реализации программы Бе-200ЧС на ТАНТК им. Г.М.Бериева.

Об этом сообщил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь в ходе заседания рабочей группы по вопросам комплексного развития г.Таганрога под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Андрея Яцкина.

"В планах ОАК по развитию ТАНТК им. Г.М.Бериева – модернизация и расширение производственных мощностей предприятия в связи с увеличением объемов производства, что обеспечит новые рабочие места, – сообщил Юрий Слюсарь. – Сегодня стабильная загрузка предприятия обеспечена, в том числе, за счет производства самолетов-амфибий Бе-200ЧС для специальной авиационной эскадрильи по пожаротушению".

Создание эскадрильи Бе-200 потребует формирования инфраструктуры для обслуживания самолетов-амфибий и обучения пилотов. В планах – формирование центра технического обслуживания и ремонта, создание учебного центра для подготовки летчиков, в составе которого будет установлен авиатренажер самолета Бе-200.

На совещании обсудили ход реализации поручений, данных по итогам рабочей поездки на предприятие председателя Совета Федерации о необходимости обеспечения завода новыми заказами на поставку Бе-200, а также планы по созданию эскадрильи. Юрий Слюсарь поблагодарил руководство Совета Федерации за особое внимание к вопросам развития ТАНТК им. Г.М.Бериева.

За прошедшие два сезона самолеты Бе-200 в России и за рубежом налетали 3600 часов в режиме боевого дежурства, сделали более 3000 сбросов воды, потушив более 2300 очагов пожара.

В период сильных лесных пожаров летом 2020 и 2021 года Россия предоставляла в аренду Турции и Греции самолеты Бе-200ЧС, которые в реальных условиях доказали свою эффективность в скорости доставки воды к очагам возгорания и помогли предотвратить гибель людей и имущества. Иностранные партнеры высоко оценили технические характеристики и возможности Бе-200. Самолет обладает высоким экспортным потенциалом. Профильные структуры ряда зарубежных стран уже сейчас обращаются с просьбами о предоставлении самолетов Бе-200 в предстоящий пожароопасный сезон.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он может взять на борт 12 т воды. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 т воды.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.08.2021
Алжир хочет приобрести четыре самолета Бе-200ЧС
18.08.2021
Какую технику оружейники юга России представят на форуме "Армия-2021"
17.06.2020
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
01.06.2016
Пожарный на крыльях
28.11.2012
Бе-200: государственный самолет-амфибия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия