ОАК обеспечит стабильную загрузку ТАНТК им Г.М. Бериева за счет заказов на Бе-200ЧС

ЦАМТО, 17 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечит расширение производственных мощностей для реализации программы Бе-200ЧС на ТАНТК им. Г.М.Бериева.

Об этом сообщил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь в ходе заседания рабочей группы по вопросам комплексного развития г.Таганрога под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Андрея Яцкина.

"В планах ОАК по развитию ТАНТК им. Г.М.Бериева – модернизация и расширение производственных мощностей предприятия в связи с увеличением объемов производства, что обеспечит новые рабочие места, – сообщил Юрий Слюсарь. – Сегодня стабильная загрузка предприятия обеспечена, в том числе, за счет производства самолетов-амфибий Бе-200ЧС для специальной авиационной эскадрильи по пожаротушению".

Создание эскадрильи Бе-200 потребует формирования инфраструктуры для обслуживания самолетов-амфибий и обучения пилотов. В планах – формирование центра технического обслуживания и ремонта, создание учебного центра для подготовки летчиков, в составе которого будет установлен авиатренажер самолета Бе-200.

На совещании обсудили ход реализации поручений, данных по итогам рабочей поездки на предприятие председателя Совета Федерации о необходимости обеспечения завода новыми заказами на поставку Бе-200, а также планы по созданию эскадрильи. Юрий Слюсарь поблагодарил руководство Совета Федерации за особое внимание к вопросам развития ТАНТК им. Г.М.Бериева.

За прошедшие два сезона самолеты Бе-200 в России и за рубежом налетали 3600 часов в режиме боевого дежурства, сделали более 3000 сбросов воды, потушив более 2300 очагов пожара.

В период сильных лесных пожаров летом 2020 и 2021 года Россия предоставляла в аренду Турции и Греции самолеты Бе-200ЧС, которые в реальных условиях доказали свою эффективность в скорости доставки воды к очагам возгорания и помогли предотвратить гибель людей и имущества. Иностранные партнеры высоко оценили технические характеристики и возможности Бе-200. Самолет обладает высоким экспортным потенциалом. Профильные структуры ряда зарубежных стран уже сейчас обращаются с просьбами о предоставлении самолетов Бе-200 в предстоящий пожароопасный сезон.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он может взять на борт 12 т воды. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 т воды.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".