Белорусско-китайское военно-техническое сотрудничество выходит на новый уровень развития

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ЦАМТО, 17 декабря. В режиме видеоконференции 17 декабря состоялось 17-е заседание Белорусско-Китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники.

Белорусскую часть Комитета возглавлял председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, Китайскую часть – заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-майор Хэ Юйбинь.

Открывая 17-е заседание Комитета, генерал-майор Хэ Юйбинь отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, военно-техническое сотрудничество между Китаем и Беларусью имеет положительную динамику, хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус подчеркнул стратегическое значение развития всеобъемлющих двусторонних отношений и проинформировал китайских коллег о том, что 3 декабря 2021 года президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко утверждена директива №9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Он отметил, что одним из направлений сотрудничества, отраженных в документе, является взаимодействие в военно-технической сфере.

Стороны обменялись мнениями о результатах двустороннего военно-технического сотрудничества, дали высокую оценку достигнутым успехам в этой области и подчеркнули, что военно-техническое сотрудничество является важным показателем стратегического партнерства Беларуси и Китая, имеет крепкий политический фундамент, развивается на принципах равенства и взаимовыгодного доверия, отвечает коренным интересам двух стран.

Кроме того, было отмечено, что рабочими органами двух государств проведена качественная работа по составлению и согласованию текста протокола, в котором представлен анализ состояния реализации двусторонних проектов, внесены предложения по обновлению перечня основных мероприятий и проектов военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Итоги проведенной работы и плана на дальнейшее сотрудничество, а также конкретные результаты нынешнего заседания нашли отражение в итоговом протоколе, который от белорусской стороны подписал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, от Китайской стороны – заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-майор Хэ Юйбинь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.