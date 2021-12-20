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РИА Новости

Госдума избавила военных от лицензий на разработку, производство и испытание оружия

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Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство, испытание, реализацию, утилизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.

Действующее законодательство не разграничивает требования, предъявляемые к воинским частям и организациям при осуществлении такой деятельности, и коммерческими организациями, целью которых является извлечение прибыли от ее осуществления.

Закон исключает с 1 марта 2022 года необходимость лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию, реализации, утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий IV и V класса, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных сил, а также войсками Росгвардии. Одновременно с военных снимается и обязанность получения лицензий.

Как известно, основными задачами Минобороны являются выработка и проведение госполитики в области обороны, а также поддержание Вооруженных сил РФ в необходимой готовности. Для решения этих задач министерство наделено полномочиями по организации научных исследований, эксплуатации, модернизации, ремонту, ликвидации и реализации вооружения, военной техники и боеприпасов в целях обороны.

При этом непосредственно в воинских частях и организациях при осуществлении такой деятельности организована работа по предотвращению ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства. Поэтому необходимость получения ими лицензий является избыточной, считает выступившее инициатором закона правительство РФ.

Закон также приостанавливает до 1 марта 2022 года действие норм о необходимости лицензирования деятельности по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники и о праве кабмина устанавливать порядок организации такого обслуживания. С 1 марта осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. Однако требование о наличии лицензии не будет применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в связи с заключением госконтрактов на сервисное обслуживание вооружения и техники.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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