Россия предложила США закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ в проекте договора о гарантиях по безопасности с США предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

"Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в преамбуле проекта договора РФ и США о гарантиях безопасности.

Также отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают "свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года".