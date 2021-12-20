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Российская газета

Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт"

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Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

Начался первый этап заводских ходовых испытаний подлодки проекта 677 "Кронштадт". Субмарина строится на "Адмиралтейских судоверфях".

Как сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит завод, скоростные и маневренные испытания подлодки пройдут в Финском заливе, первый этап должен завершиться в конце декабря этого года.

В ходе испытаний специалисты проведут вывеску и кренование субмарины, проверку гидроакустического комплекса, а также комплексов навигации и связи, проверят работу подъемно-мачтовых устройств. Подлодка "Кронштадт" строится по скорректированному проекту согласно результатам опытной эксплуатации головного корабля. Напомним, это субмарина Б-585 "Санкт-Петербург", спущенная на воду в 2004 году. В частности, были модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

Напомним, корабли проекта 677 представляют собой четвертое поколение неатомных подводных лодок. Дизель-электрические субмарины являются многоцелевыми, отличаются низким уровнем шумности и вооружены шестью торпедными аппаратами. Ранее сообщалось, что к 2027 году Северный флот ВМФ России получит не менее 4 неатомных субмарин проекта 677.


Мария Волкова

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Компании
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
СФ
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