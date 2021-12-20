В российской армии появятся «камикадзе»

Уже в следующем году российская армия может официально пополниться новым для себя типом вооружения — барражирующими боеприпасами. Вчера, 16 декабря, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что дрон-«камикадзе» производства компании Zala Aero успешно прошёл государственные испытания.

По результатам испытаний беспилотник «Куб» был рекомендован к принятию на вооружение. Серийные поставки барражирующего боеприпаса могут начаться уже в следующем году. «Куб» станет первой моделью дрона-«камикадзе» на вооружении российской армии.

Беспилотник «Куб» Источник изображения: kalashnikov.media

Разработчиком дрона-«камикадзе» является компания Zala Aero, входящая в АО «Концерн «Калашников». По словам разработчиков, преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей боеприпаса составляет 80-130 км/ч, продолжительность полёта — 30 минут, масса полезной нагрузки — 3 кг, размах крыла — 1,2 м, длина — 95 см.

Помимо беспилотника «Куб» в России разрабатывается несколько других моделей барражирующих боеприпасов. Один из них — «Zala Ланцет».