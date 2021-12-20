ВМС Перу получат самолет T-34C-1 "Турбо Ментор"

ЦАМТО, 17 декабря. Агентство по закупкам Вооруженных сил Перу (ACFFAA) заключило с компанией Global Business Logistics Inc. (Флорида, США) контракт на поставку УТС Beechcraft T-34C-1 "Турбо Ментор" для командования ВМС страны.

По информации Defensa.com, стоимость продажи составляет около 1,9 млн. долл.

ВМС Перу будет поставлен T-34C-1 (серийный номер GM-56) 1978 года выпуска. Он эксплуатировался ВВС Индонезии, которые закупили 25 самолетов T-34C-1 в 1978 году (16 ед.) и 1983 году (9 ед.). УТС с регистрационным номером LD-3408 входил в боевой состав 102-й учебно-тренировочной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Адисуципто". В апреле 2018 года самолет был снят с вооружения и продан гражданской компании. В апреле УТС прошел капитальный ремонт.

После поставки Перу, которая предварительно запланирована на первый квартал 2022 года, T-34C-1 войдет в состав 31-й авиационной эскадрильи авиационной школы морской авиации, расположенной в Сан-Хуан-де-Маркона. Подразделение, в состав которого сейчас входят не менее двух Т-34С-1, отвечает за основную подготовку пилотов ВМС Перу.