Для принятия войск НАТО Зеленский реконструирует взлетно-посадочную полосу Херсона

В международном аэропорту «Херсон» финиширует реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая стартовала там в сентябре этого года.

Аэродром обновляют по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Для реализации этого проекта задействовано 120 работников и 100 единиц спецтехники.

На объекте подрядчик провел фрезерование старого покрытия взлетно-посадочной полосы, устроил выравнивающий слой асфальтобетона и армирующую прослойку из композитного синтетического материала, а также нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

«Для реализации этого проекта компанией разработан специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную стойкость к деформациям», – рассказали в ОГА.

«Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт «Херсон» получит возможность принимать самолеты Boeing 737-800, 737-900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток», - цитирует УНИАН облгосадминистрации.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине планируется строительство военных баз НАТО, в том числе и в районе Херсона.