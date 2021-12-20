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Военно-промышленный курьер

Для принятия войск НАТО Зеленский реконструирует взлетно-посадочную полосу Херсона

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Источник изображения: vpk-news.ru

В международном аэропорту «Херсон» финиширует реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая стартовала там в сентябре этого года.

Аэродром обновляют по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Для реализации этого проекта задействовано 120 работников и 100 единиц спецтехники.

На объекте подрядчик провел фрезерование старого покрытия взлетно-посадочной полосы, устроил выравнивающий слой асфальтобетона и армирующую прослойку из композитного синтетического материала, а также нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

«Для реализации этого проекта компанией разработан специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную стойкость к деформациям», – рассказали в ОГА.

«Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт «Херсон» получит возможность принимать самолеты Boeing 737-800, 737-900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток», - цитирует УНИАН  облгосадминистрации.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине планируется строительство военных баз НАТО, в том числе и в районе Херсона.

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Страны
Украина
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
NATO
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