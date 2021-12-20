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Российская газета

"Воевод" начнут заменять "Сарматами" в 2022 году

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Источник изображения: Сергей Казак/РИА Новости

РВСН планируют начать поэтапная замену тяжелых баллистических ракет "Воевода" на МБР нового поколения "Сармат" в 2022 году. Первым новое оружие получит Ужурское ракетное соединение под Красноярском.

- Развернуты работы по подготовке головного полка к перевооружению. Организован монтаж шахтных пусковых установок и командного пункта, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Сейчас на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находится восемь типов МБР: шахтные "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", мобильные "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Через несколько лет будут выведены из эксплуатации устаревающие ракеты советского производства. Им на смену придут системы следующего поколения - помимо "Сармата", это и подвижный грунтовой комплекс с новой ракетой.

Жидкостную баллистическую ракету тяжелого класса РС-28 "Сармат" отличает от предшественниц существенно возросшая мощность и дальность полета. "Запас тяги такой, что летает через оба полюса", - говорят военные. Иначе говоря, может доставить 10 тонн полезной нагрузки в любую точку земного шара по неудобной для противника траектории.


Антон Валагин

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Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
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