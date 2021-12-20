Войти
WarSpot

Амфибии AAV стали сухопутными

195
0
0

После полувека службы десантные машины AAV лишились своей главной особенности — возможности перемещаться по воде. Сегодня, 17 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Корпус морской пехоты США ввёл запрет на использование этих бронетранспортёров в качестве плавсредства.

В июле прошлого года во время учений произошла трагедия — восемь морпехов и один моряк погибли в затонувшей AAV. После расследования, которое показало неудовлетворительную герметизацию у большинства амфибийных машин, КМП вернулся к использованию AAV, но ненадолго — теперь они официально могут участвовать только в наземных операциях.

Амфибийные бронемашины AAV

Источник изображения: defensenews.com

Официально AAV перевели в статус сухопутного транспорта из-за невозможности обеспечить должный уровень технического состояния, при котором будет гарантирована безопасность десанта. Это обусловлено возрастом машин и высокими эксплуатационными расходами — «на час работы AAV требуется 8 часов обслуживания».

При этом замена для AAV, получившая название ACV, также отстранена от амфибийных операций. Таким образом, КМП США временно остался без плавающих бронетранспортёров.

«ACV были временно отстранены от операций с водным транспортом в открытом океане, поскольку мы работаем над решением проблемы, связанной с буксирным механизмом. Мы ожидаем, что эта проблема будет решена в ближайшее время, и ACV вернутся на воду в начале 2022 года», — рассказал майор Джим Стенджер, официальный представитель КМП США.

AAV (AAV-P7/A1) — десантная гусеничная машина-амфибия, разработанная для американской морской пехоты. Машины поступили на вооружение американской армии в 1972 году, заменив броневики-амфибии LVTP5. AAV имеет алюминиевую броню толщиной от 30 до 45 мм, обеспечивающую экипажу и десанту противопульную и противоосколочную защиту. В машине может одновременно разместиться до 28 человек, включая трёх членов экипажа. Амфибия развивает скорость до 64 км/ч по суше и до 13 км/ч — по воде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ACV БМ
Военные учения
Похожие новости
11.10.2021
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
29.04.2021
Forbes (США): чтобы сдержать Россию, бейте их там, где больнее
17.08.2020
F-35 подготовили к удару по C-400
21.04.2020
Морская пехота США меняет имидж
26.10.2016
С уважением к партизанам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия