Амфибии AAV стали сухопутными

После полувека службы десантные машины AAV лишились своей главной особенности — возможности перемещаться по воде. Сегодня, 17 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Корпус морской пехоты США ввёл запрет на использование этих бронетранспортёров в качестве плавсредства.

В июле прошлого года во время учений произошла трагедия — восемь морпехов и один моряк погибли в затонувшей AAV. После расследования, которое показало неудовлетворительную герметизацию у большинства амфибийных машин, КМП вернулся к использованию AAV, но ненадолго — теперь они официально могут участвовать только в наземных операциях.

Амфибийные бронемашины AAV Источник изображения: defensenews.com

Официально AAV перевели в статус сухопутного транспорта из-за невозможности обеспечить должный уровень технического состояния, при котором будет гарантирована безопасность десанта. Это обусловлено возрастом машин и высокими эксплуатационными расходами — «на час работы AAV требуется 8 часов обслуживания».

При этом замена для AAV, получившая название ACV, также отстранена от амфибийных операций. Таким образом, КМП США временно остался без плавающих бронетранспортёров.

«ACV были временно отстранены от операций с водным транспортом в открытом океане, поскольку мы работаем над решением проблемы, связанной с буксирным механизмом. Мы ожидаем, что эта проблема будет решена в ближайшее время, и ACV вернутся на воду в начале 2022 года», — рассказал майор Джим Стенджер, официальный представитель КМП США.

AAV (AAV-P7/A1) — десантная гусеничная машина-амфибия, разработанная для американской морской пехоты. Машины поступили на вооружение американской армии в 1972 году, заменив броневики-амфибии LVTP5. AAV имеет алюминиевую броню толщиной от 30 до 45 мм, обеспечивающую экипажу и десанту противопульную и противоосколочную защиту. В машине может одновременно разместиться до 28 человек, включая трёх членов экипажа. Амфибия развивает скорость до 64 км/ч по суше и до 13 км/ч — по воде.