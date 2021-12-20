«Воевода» уходит на пенсию

С началом развертывания комплекса «Сармат» в 2022 году начнется поэтапный вывод из боевого состава межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Воевода».

Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, новый ракетный комплекс «Сармат» с тяжёлой ракетой «по многим характеристикам значительно превзойдёт» своего предшественника «Воеводу».

«Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство», - сказал командующий РВСН.

В частности, Каракаев отметил, что в Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, уже развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению.