«Адмирал Пантелеев» провел учения по уничтожению субмарины в Японском море

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в акватории Японского моря.

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, «БПК» «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота».

После обнаружения условного противника экипаж начал следить за ним. Боевые расчеты корабля отработали порядок действий при подготовке противолодочного оружия к применению и условно уничтожили противника реактивными глубинными бомбами и торпедами.

Ранее корабль принимал участие совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии- «ARNEX-2021», которое проводилось у берегов Индонезии.