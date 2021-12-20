36 полков РВСН оснащены современными ракетными комплексами

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, как обновляются парки стратегических ракетчиков.

По его словам, из восьми дивизий, оснащенных мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение. Кроме того, продолжается переоснащение на комплекс "Ярс" стационарного базирования в Козельском соединении.

"В период с 2011 по 2021 год на боевое дежурство поставлен 21 ракетный полк с современными ракетными комплексами. Доля современных ракетных комплексов в группировке возросла с 38 до 83 процентов, - объяснил командующий в интервью "Красной звезде". - В рамках разработки "Ярса" были созданы и поставлены в войска принципиально новые агрегаты и системы, обеспечивающие неуязвимость и безопасность, а также гарантированное функционирование ракетных комплексов. Среди них машина дистанционного разминирования "Листва", боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", высокоскоростные системы связи и передачи данных".

Каракаев сказал, что РВСН завершают 2021 год постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Козельского ракетного соединения с ракетным комплексом "Ярс" в шахтном варианте и полка в Барнаульском ракетном соединении с подвижным вариантом ракетного комплекса "Ярс". Статистика сегодня такова: современными ракетными комплексами стратегического назначения оснащены 36 ракетных полков, 20 из которых подвижного грунтового и 16 - стационарного базирования.

Что касается ближайших планов, то Каракаев сообщил: в 2022 году собираются поставить на дежурство четыре ракетных полка. В их числе полк в Ужурском соединении РВСН с комплексом "Сармат", один новый полк в Ясненском соединении с комплексом "Авангард", а также полки в Тверской и Кировской областях с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника "Воеводу". Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", - сказал Каракаев.

Юрий Гаврилов