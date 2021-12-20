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Российская газета

Новые системы преодоления ПРО разработают для гиперзвуковых блоков

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Источник изображения: Минобороны РФ

В России ведут разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он отметил, что комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком для существующих и перспективных систем противоракетной обороны недосягаем. Эти боевые блоки обладают скоростью свыше 20 Махов, маневренностью, что обеспечивает траекторию полета в обход зон действия ПВО и не позволяет спрогнозировать конечную цель блока. Вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная.

И все же генерал добавил, что и развитие систем ПРО идет достаточно высокими темпами. Специалисты проводят исследования, ищут технологии разработки противоракет для поражения гиперзвуковых блоков. Этим занимаются и будут заниматься и США. Поэтому, делает вывод командующий РВСН, чтобы сохранить преимущество России, научно-исследовательские организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса ведут разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
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