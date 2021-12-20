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Российская газета

Военные самолеты выполнили 200 дозаправок в небе над Челябинском

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Экипажи трех типов самолетов выполнили около двух сотен дозаправок от авиатанкера Ил-78 на учениях в Челябинской области.

В тренировке принимали участие истребители-перехватчики МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР. "Летчики отработали парную и одиночную дозаправку днем и ночью на высоте от 4000 до 7000 метров", - передает пресс-служба Центрального военного округа.

Этот сложный элемент они выполнили на скорости 600-700 километров в час, сближаясь с танкером на дистанцию до десяти метров. Топливозаправщик контролировал скорость и высоту полета, дистанцию между воздушными судами и очередность подходов к Ил-78.

Всего в двухнедельном летно-тактическом учении было задействовано 13 единиц авиатехники, а также около двести военнослужащих.


Татьяна Воробьева

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