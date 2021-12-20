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Российская газета

Каракаев: Ядерных боезарядов в стационарной группировке РВСН больше, чем в подвижной

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о соотношении подвижных и стационарных стратегических комплексов в Ракетных войсках.

По его словам, сейчас на вооружении РВСН стоят ракетные комплексы стационарного шахтного базирования "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". А в группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". "В ближайшие годы в рамках Государственной программы вооружения в РВСН поступит комплекс "Сармат" и комплекс "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками. Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования", - сообщил командующий в интервью "Красной звезде".

Он отметил, что соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках примерно равное. Но благодаря наличию ракетных комплексов тяжелого и среднего классов "Воевода" и "Стилет" количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. "В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок в целом останется без изменений, что позволит РВСН сохранить способность выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания", - заявил Каракаев.

По его словам, география дислокации соединений с мобильными комплексами стратегического назначения достаточно обширна. Позиционные районы дивизий расположены на территории 15 областей РФ - от Тверской до Иркутской области. "Площадь позиционных районов соединений в среднем занимает около 75 тысяч квадратных километров. А протяженность маршрутов боевого патрулирования в одном позиционном районе, проходящих по дорогам общего пользования и пересеченной местности, составляет более 6шести тысяч километров", - сказал командующий РВСН.


Юрий Гаврилов

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