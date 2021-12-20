Серийные поставки ударного беспилотника КУБ-БЛА в войска могут начаться в 2022 году

В ZALA Aero сообщили, что новый барражирующий боеприпас успешно завершил государственные испытания

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серийные поставки в войска нового ударного беспилотника - барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА, разработанного компанией ZALA Aero (входит в группу компаний (ГК) "Калашников"), могут начаться в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Новый для российских вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов рекомендован к принятию на вооружение. Серийные поставки в войска ориентировочно начнутся с 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ZALA Aero, новый барражирующий боеприпас успешно завершил государственные испытания.

Боеприпас КУБ-БЛА имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение электрическим двигателем. Управляемый боеприпас несет боевую часть массой 3 кг. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость - 130 км/ч.

Как отмечает разработчик, беспилотник имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.