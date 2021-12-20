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ЦАМТО

Генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью "Красной звезде" сообщил об основных направлениях переоснащения РВСН

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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ТАСС

ЦАМТО, 17 декабря. В России разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, "в настоящее время на вооружении РВСН находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

С.Каракаев отметил, что "в ближайшее годы в рамках Государственной программы вооружения в РВСН поступит комплекс "Сармат" и комплекс "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками. Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования".

Командующий РВСН отметил, что "в перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки. Она будет включать в себя ракетные соединения, оснащенные ракетными комплексами мобильного и стационарного базирования".

При этом, по его словам, "соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. Однако благодаря наличию ракетных комплексов тяжелого и среднего классов "Воевода" и "Стилет" количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок в целом останется без изменений, что позволит РВСН сохранить способность выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания".

В интервью газете "Красная звезда" С.Каракаев сообщил, что "в ближайшее время планируется дооснащение новыми образцами вооружения, военной и специальной техники соединений РВСН. В активной фазе продолжается переоснащение на РКСН "Ярс" стационарного базирования в Козельском соединении. Из восьми ракетных соединений, оснащенных мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение".

С.Каракаев подчеркнул, что "существующие темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения удовлетворяют потребности РВСН. Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска новых ракетных комплексов. В период с 2011 по 2021 гг. на боевое дежурство поставлен 21 ракетный полк с современными ракетными комплексами. Доля современных ракетных комплексов в группировке возросла с 38 до 83 проц.".

По его словам, "в рамках разработки РКСН "Ярс" были созданы и поставлены в войска принципиально новые агрегаты и системы, обеспечивающие неуязвимость и безопасность, а также гарантированное функционирование ракетных комплексов. Среди них машина дистанционного разминирования "Листва", боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", высокоскоростные системы связи и передачи данных".

С.Каракаев сообщил, что "мы завершаем 2021 год постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Козельского ракетного соединения с ракетным комплексом "Ярс" в шахтном варианте и полка в Барнаульском ракетном соединении с подвижным вариантом ракетного комплекса "Ярс". Современными ракетными комплексами стратегического назначения оснащены 36 ракетных полков, 20 из которых подвижного грунтового и 16 – стационарного базирования. В 2022 году планируем поставить на дежурство четыре ракетных полка. Среди них ракетный полк в Ужурском ракетном соединении с ракетным комплексом "Сармат", один новый полк в Ясненском ракетном соединении с ракетным комплексом "Авангард", а также ракетные полки в Тверской и Кировской областях с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

Командующий РВСН отметил, что "начиная с 2022 года, планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат". Для этих целей в Ужурском ракетном соединении готовится соответствующая инфраструктура. Также развернуто серийное изготовление техники".

"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника "Воеводу". Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", – подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Листва
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Тайфун-М
Проекты
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Тайфун
Ядерный щит
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