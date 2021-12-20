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Российская газета

Названы отличия С-500 от С-400

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Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

Противоракетный комплекс С-500 "Прометей" - близкий родственник знаменитой зенитной системы С-400 "Триумф", но с узкой специализацией и широкими возможностями. Если "Триумф" занимается противовоздушной обороной, то "Прометей" - в основном противоракетной. Его боеприпасы слишком дороги, чтобы тратить их на обычные цели. С-500 работает с угрозами сложными, недоступными другим системам.

Например, может поражать новейшими ракетами 77Н6 боеголовки баллистических ракет в ближнем космосе на расстоянии 600 километров от Земли. Для работы за пределами атмосферы в состав комплекса включен радар дальнего обнаружения 60К6, находящий цели на дистанции две тысячи километров и рассчитывающий их траекторию для наведения противоракет.

Среди самолетов противниками С-500 станут самые трудноуловимые: стелс-истребители F-22 и F-35, стратегические бомбардировщики-невидимки B-2. При необходимости комплекс может дотянуться и до летающих радаров E-3, без которых не могут сражаться F-22 и F-35, или самолетов-заправщиков, чья помощь критически важна для палубной авиации. То есть почтительное расстояние, на котором должен держаться противник от российских объектов, выросло с 400 километров до 600.

У "Прометея" сократилось время реакции на цель: 3-4 секунды против 9-10 у "Триумфа", пишет еженедельник "Звезда". Новая зенитная система будет встроена в эшелонированную систему ПВО России и займет в ней свою нишу: прикрытие дальних воздушных рубежей на высоте до 200 километров, борьба со сложными целями, заатмосферный перехват. Для ближней зоны в России хватает систем ПВО с превосходными характеристиками. Еще одно достоинство С-500 - мобильность. Система может быть переброшена своим ходом или по железной дороге в нужную точку и оперативно там развернута.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
С-400 Триумф
С-500
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