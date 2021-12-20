Саманта Кристофоретти: не я выбрала космос, а космос выбрал меня

Первая в Европе женщина - командир МКС приступила к тренировкам в России. Запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на весну следующего года на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, но специалист прибыла в Россию для прохождения одного из этапов подготовки. Накануне приезда астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти рассказала в интервью ТАСС о чувстве ответственности, роли женщин в космосе, отношениях с коллегами и возможностях космического туризма.

- Скоро вы отправитесь во второй раз на МКС, на этот раз в качестве командира. Вы - первая женщина-астронавт из Европы, которая возглавит космическую миссию. Какие задачи стоят перед вами и какую ответственность накладывает ваша роль в этом полете?

- По сравнению с предыдущим полетом, когда на мне не лежала обязанность командира, на этот раз мне нужно обладать более обширным видением ситуации. Я должна быть еще более внимательной и готовой к любым трудностям, как моим, так и моих коллег на МКС, а также команды на Земле, чтобы разрешить любую проблему прежде, чем она может превратиться в угрозу безопасности или стать препятствием для выполнения нашей работы. Это могут быть проблемы организационного характера, личные затруднения или сложности отношений, усталость или проблемы коммуникации. Редко возникают проблемы чисто технического характера, потому что в этом смысле мы отлично подготовлены и обладаем любыми необходимыми ресурсами для выполнения наших задач. Наконец, если на борту возникает чрезвычайная ситуация, на мне лежит ответственность за осуществление всех предусмотренных процедур для гарантий безопасности экипажа и сохранения космической станции (именно в таком порядке).

- Ваша предыдущая миссия называлась "Футура" ("Будущая"), что символично, потому что слово использовано в женском роде. Как изменилась роль женщин в области космических исследований, какое место они занимают в этой сфере?

- Космические исследования - это очень широкое понятие, и я затрудняюсь говорить в целом. Если же говорить о мире астронавтов, частью которого я являюсь, думаю, что с новым отбором у нас будет больше женщин в европейском корпусе астронавтов. На протяжении более чем десяти лет я оставалась единственной европейской женщиной-астронавтом, но это скоро изменится. В России есть Анна Кикина (единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса - прим. ТАСС), и, надеюсь, многие другие женщины-космонавты появятся в будущем. Анна - фантастическая коллега. Я с ней проходила подготовку для работы в открытом космосе с российским скафандром "Орлан", и я смогла оценить ее профессионализм, командный дух и чувство юмора.

- Что вы считаете самым сложным и тяжелым в вашей работе и в космосе, и на Земле во время подготовки? Что вы любите больше всего в этой работе?

- Честно говоря, в самой подготовке особых сложностей нет. Сейчас, когда я готовлюсь отправиться в космос во второй раз, процедуры вполне знакомы, потому что все это я уже однажды прошла. Сложности по большей части связаны с программой, которая крайне насыщенная и сложная, а также требующая постоянных переездов между США (Хьюстон и Лос-Анджелес), Европой и Россией. К сожалению, я тяжело переношу смены часовых поясов.

Больше всего я люблю взаимодействие с моим экипажем, с экипажами, которые сменяем, и в целом с астронавтами, инструкторами и персоналом разных центров подготовки. Это - особенный мир, где люди в высшей степени подготовленные, способные, мотивированные и, самое главное, приятные.

- Вы думаете, что космос становится более дружественной для человека средой, менее враждебной? Перспективен ли в будущем космический туризм? Какое будущее вы видите для человека в космосе: останется ли это местом для исследований или однажды станет местом обитания человека?

- Я считаю, что место для туризма есть, это уже стало реально, но речь идет об элитарном туризме, который доступен только для очень богатых людей. Или, как тоже недавно было, для "обычных" людей, которым предлагают путешествия в космос богатые люди.

Не могу сказать, что космический туризм моя страсть, но я его не критикую, даже наоборот. Я вижу в нем множество преимуществ. Любой космический запуск позволяет учиться, собирать данные, совершенствовать и увеличивать надежность техники. В этом смысле его можно только приветствовать!

- А что вы думаете о съемках кино в космосе? Говорят, вам нравится "Звездный путь" (сериал Star Trek) - думаете, если снимать непосредственно в невесомости, это добавляет реалистичности фильму?

- Это возможно. В любом случае мне очень любопытно посмотреть такой фильм!

- Вы говорите на всех языках МКС, в том числе на русском. Вам знакомы, наверное, и все ритуалы, которые повторяются с первого полета Гагарина. Насколько важно, по-вашему, поддерживать эти традиции и насколько суеверны астронавты?

- В первую очередь хочу сказать, что и среди астронавтов есть разные люди, которые отличаются от большинства. Но, думаю, в целом все уравновешенны, умеют контролировать эмоции и настроены на достижение результата.

Для меня традиции важны. Они дают чувство преемственности и позволяют заполнить моменты перед запуском имеющими смысл действиями, но одновременно уже известными, и не нужно каждый раз ничего изобретать.

- В этом году отмечается 60-я годовщина полета в космос первого человека - Юрия Гагарина. Что этот человек значит для вас лично? Когда он полетел в космос, вас еще не было на свете. Вы помните, с чего начался ваш интерес к космосу? Почему вы выбрали эту профессию? О чем вы мечтаете?

- Я еще ребенком мечтала стать астронавтом, и, разумеется, Юрий Гагарин - имя, которое мне известно с детства, как и имя [Валентины] Терешковой и других пионеров освоения космоса. Не помню, когда я услышала эти имена впервые - мне кажется, что я их знала всегда. Не помню точно, когда я начала мечтать о полете, не помню момент принятия решения. Поэтому я часто говорю: не я выбрала космос, но космос выбрал меня.