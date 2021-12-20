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В России заявили о разработке нового ракетного комплекса

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Фото: MOD Russia / Global Look Press
Фото: MOD Russia / Global Look Press.

Командующий РВСН Каракаев: в России разрабатывается новый ракетный комплекс

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил о разработке в России нового ракетного комплекса в интервью газете «Красная Звезда».

Как рассказал Каракаев, на данный момент разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Он уточнил, что в настоящее время на вооружении находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», а также подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В этой же беседе командующий РВСН сообщил, что первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. На данный момент ведутся работы по подготовке к летным испытаниям «Сармата».

До этого источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о сроках принятия на вооружение перспективной ракеты «Кедр». Новая МБР может заменить мобильные и стационарные «Ярсы» в 2030 году.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-18
РС-20В
РС-24 Ярс
Сармат МБР
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