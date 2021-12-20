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ЦАМТО

Технодинамика стала лауреатом Национальной премии "Золотая идея" в нескольких номинациях

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Холдинг «Технодинамика»
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 17 декабря. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 16 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XXI Национальной премии "Золотая идея", учрежденной ФСВТС России. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, завоевал пять наград в четырех номинациях.

В номинации "Молодые таланты" премии удостоены сразу два представителя холдинга. За достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники отмечена инженер-конструктор АО "НИМИ им. В.В.Бахирева" Василиса Чаплынская. Высокую оценку получила ее работа под названием "Постановка на производство 57-мм осколочно-трассирующего снаряда к артиллерийским системам, состоящим на вооружении сухопутных войск и ВМФ России, а также поставляемым на экспорт".

Так, В.Чаплынской была актуализирована конструкторская документация на 57-мм выстрел с осколочно-трассирующим снарядом к автоматической зенитной пушке С-60. Чертежи были разработаны и выпущены в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований. С.Чаплынская разрабатывала документацию с учетом произошедших изменений в нормативных документах, что дало возможность использовать боеприпасы в составе пушки С-60 и перспективных разработок на ее основе без дополнительных испытаний и облегчило постановку изделий на производство. Простота конструкции, наряду с высокой эффективностью, делает этот снаряд востребованным не только в войсках Российской Федерации, но и за рубежом.

Премию в номинации "Молодые таланты" за достижения в области военно-технического сотрудничества получил специалист Управления координации проектов ВТС АО "Технодинамика" Максим Караваев. Он принимает активное участие в реализации комплексного подхода к ВТС и ВЭД в холдинге. Так, с его помощью были проведены систематизация компетенций предприятий и формирование зонтичного бренда "Технодинамика" в сфере ВТС, реализованы комплексные проекты по повышению промышленного потенциала инозаказчиков с использованием компетенций нескольких предприятий холдинга.

За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества первой премии удостоена начальник лаборатории отдела физико-химических исследований АО "ГосНИИ "Кристалл" Екатерина Карпова. Высокую оценку экспертов получили проведенные исследования свойств взрывчатых веществ с истекшими сроками хранения по расширенному комплексу их физико-химических показателей качества, энергетических и технологических характеристик, а также показателей безопасности при хранении, переработке и эксплуатации.

Третьей премией в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" отмечен авторский коллектив АО "НПО "Прибор" имени С.С.Голембиовского". Авторский коллектив награжден за разработку 30-мм патронов с осколочно-фугасно-зажигательным, бронебойно-трассирующим и осколочно-трассирующим снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами для артиллерийских систем сухопутных войск.

Система 30-мм пушечного вооружения составляет основу современного отечественного малокалиберного артиллерийского вооружения, размещаемого на боевой технике всех видов и родов войск. Основным фактором, влияющим на надежность систем малокалиберного артиллерийского комплекса, является быстрый износ стволов в результате взаимодействия медных ведущих устройств снарядов с нарезной частью канала ствола. При высоком темпе стрельбы это приводит к нарушению правильного функционирования системы "пушка-выстрел". Для решения задачи увеличения живучести (ресурса) стволов, снятия ограничений по режимам стрельбы и возможности рационального использования располагаемых на носителях боекомплектов АО "НПО "Прибор" имени С.С.Голембиовского" провел комплекс НИОКР по совершенствованию унифицированной системы 30-мм боеприпасов. Результатом проведенных исследований явилось создание боеприпасов нового поколения – 30-мм снарядов с полимерными ведущими устройствами, функционирующими в условиях высоких температурных и механических нагрузок.

Кроме того, Технодинамика удостоена премии и в номинации "За развитие военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения". Особого внимания заслужил демонстрационный зал холдинга, который успел зарекомендовать себя как современная площадка для продвижения продукции военного назначения, не имеющая аналогов в России. Она оснащена современными аудио-визуальными средствами, в том числе макетами РСЗО, боеприпасов, авиационным тренажером и тренажером десантной подготовки. Демозал активно используется для проведения презентаций для иностранных заказчиков (на русском и английском языках), позволяет рассказать о компетенциях холдинга и экспортоориентированных продуктах в увлекательной форме, с использованием современных технологий. Зал также используется для проведения презентаций и переговоров как в интересах предприятий "Технодинамики", так и ФСВТС России, Минпромторга России и АО "Рособоронэкспорт".

"Под управлением Технодинамики находятся предприятия различного профиля – от производителей систем и агрегатов для авиационной техники до разработчиков боеприпасов и взрывчатых веществ. Такое разнообразие направлений деятельности предоставляет уникальные возможности для совместного продвижения высокотехнологичной продукции и предложения комплексных решений для инозаказчика", – отметил генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков.

Национальная премия "Золотая идея" присуждается по итогам года, предшествующего году выдвижения, на конкурсной основе за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса. В Организационный комитет премии входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Технодинамика".

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