В КВЦ "Патриот" состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея"

ЦАМТО, 17 декабря. В КВЦ "Патриот" Минобороны России 16 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХI конкурса на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

Лауреатов 19 премий и одного почетного диплома в шести номинациях по итогам 2020 года определили по результатам голосования членов Организационного комитета премии, в состав которого входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", ООО "Страховая компания "Независимая страховая группа".

Приветствие участникам ХХI церемонии награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея" направил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

"С каждым годом конкуренция на мировых рынках вооружения и военной техники только усиливается. Это ощущается как со стороны традиционных лидеров этого рынка, так и новых, весьма амбициозных экспортеров. Именно поэтому нам важно идти в ногу со временем, осуществлять поиск новых "золотых идей", способствовать их успешной реализации", – говорится в обращении вице-премьера.

Приветственное слово участникам адресовал директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, подчеркнув, что "совместными усилиями мы непременно выполним задачи развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и укрепления экспортного потенциала России, поставленные перед нами руководством страны".

Памятные призы и дипломы лауреатам вручил член Организационного комитета Национальной премии "Золотая идея", заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.