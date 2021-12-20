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ЦАМТО

Состоялось заседание Совета директоров ПАО "Туполев"

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана

ЦАМТО, 17 декабря. Под председательством президента Республики Татарстан, председателя Совета директоров ПАО "Туполев" Рустама Минниханова 16 декабря состоялся Совет директоров ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

Совет директоров подвел итоги работы компании за 2021 год, обсудил выполнение гособоронзаказа и финансово-экономические планы развития предприятия до 2024 года.

Ключевой темой обсуждения стало повышение уровня конкурентоспособности предприятия как работодателя. Усилия менеджмента предприятия направлены на то, чтобы обеспечить конкурентное предложение на рынке труда, удержать собственные кадры и привлечь новых производственных рабочих, квалифицированных инженеров и технологов, необходимых предприятию с учетом роста объема выпуска продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
ОАК
Туполев
Проекты
Гособоронзаказ
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