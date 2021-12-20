США передали ВВС Румынии самолет ВТА C-130H "Геркулес"

ЦАМТО, 17 декабря. В международном аэропорту "Бухарест Бэняса" имени Ауреля Влайку 14 декабря совершил посадку самолет ВТА C-130H "Геркулес", безвозмездно переданный ВВС Румынии правительством США.

Как сообщило Министерство обороны Румынии, при перелете в Бухарест самолет пилотировался экипажем 120-го авиакрыла Национальной гвардии штата Монтана. После посадки самолет был передан специалистам компании ROMAERO S.A. для приведения его в соответствие со стандартами ВВС Румынии. Самолет войдет в боевой состав 901-й стратегической авиационной эскадрильи 90-й авиабазы и позволит увеличить возможности по воздушной перевозке войск и грузов.

Поставка самолета состоялась в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) после подписания сторонами "Письма с предложением и принятием предложения", которое согласовывалось в нескольких лет.

Передача самолета была одобрена Конгрессом США в рамках ограничения парка самолетов C-130 в составе ВВС США. Программа передачи C-130 Ramp-to-Ramp (R2R) – первая программа ВВС США, предусматривающая передачу полностью пригодных к применению самолетов ключевым странам-партнерам. Первый самолет в рамках формата R2R был поставлен в апреле 2021 года. На сегодняшний день США поставили восемь из запланированных к передаче 30 самолетов разным странам мира.

C-130H станет шестым самолетом "Геркулес" в составе ВВС Румынии. В настоящее время на вооружении имеются четыре C-130 в варианте "B", один – в варианте "H".

Первый C-130B совершил посадку в Румынии 25 октября 1996 года, за ним последовали еще три самолета этой модификации. Первый полет C-130 под управлением румынского экипажа состоялся 18 марта 1997 года. C-130H был принят на вооружение ВВС Румынии 14 февраля 2007 года.

C-130, наряду с C-27J "Спартан", стали основным средством поддержки подразделений ВС Румынии, участвовавших в операциях за рубежом. Самолеты активно использовались для оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.