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ЦАМТО

Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной самолета Ан-178

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Ан-178
Ан-178.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

ЦАМТО, 17 декабря. Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Infodefensa.

Процесс начисления штрафов, как сообщается, начался 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки они составят 5 тыс. долл., за третий, четвертый и пятый Украине придется заплатить по 35 тыс. долл., а между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долл. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, который был подписан в ноябре 2019 года.

Ранее источник в сфере ОПК сообщил "РИА Новости", что украинская сторона в 2018 году преднамеренно дезинформировала перуанцев, пообещав, что проблем с российскими комплектующими для Ан-178 не будет, на деле же самолет готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих, найти им замену украинцы не смогли.

Как напоминает агентство, "Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт" ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн. долл. на поставку и обслуживание одного Ан-178.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 т. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. На данный момент ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.

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Ан-148
Ан-158
Ан-178
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Антонов ГП
Укроборонпром
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