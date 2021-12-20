Эксперты рассказали о судьбе Teslа в случае ухода Маска в блогеры

Инженер, изобретатель, генеральный директор Tesla Inc, основатель компании SpaceX Илон Маск 6 ноября разместил на своей странице в Twitter опрос, стоит ли ему продавать свои акции Tesla. Он доверил решение о продаже 10% своих акций компании пользователям соцсети и пообещал поступить согласно результатам голосования. Большинство юзеров проголосовали за продажу.

Однако из раскрытия информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) следует, что брат Илона Маска, Кимбал Маск, первым продал свой портфель акций в компании на $100 млн. Это произошло 5 ноября. На следующий день сам владелец компании провел в Twitter опрос о необходимости продажи акций.

В декабре основатель производителя электрокаров заявил о планах покинуть место работы и начать блогерскую деятельность.

Действительно ли предприниматель собирается отойти от управления Tesla, или это было уловкой, чтобы еще больше разогнать популярность компании? — Эксперты, опрошенные «Известиями», порассуждали, что же будет с компанией, если ее основатель уйдет в блогеры.

Что будет с бизнесом Tesla

К настоящему моменту акции Tesla потеряли 21% в цене от пиковых значений в ноябре. Теперь состояние Илона Маска составляет $255 млрд, что примерно на $100 млрд больше, чем в конце 2020-го. Инженер по-прежнему является самым богатым человеком мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

Димитрий Резепов, аналитик General Invest, отметил, что уход из компании ее основателя, вероятно, приведет к тому, что акции автопроизводителя могут испытать «серьезное давление», так как интерес инвесторов находится не только в «перспективном и растущем бизнесе, но и в личности и авантюризме Маска», олицетворяющем «феномен Tesla». При этом он считает, что личность Маска для Tesla «неоднозначна».

«С одной стороны, многочисленные конфликты и проблемы с комиссией по ценным бумагам США и биржам не раз заставляли понервничать акционеров компании. С другой стороны, под лидерством Илона [Маска] компания практически с нуля проложила путь на рынке электромобилей и спроектировала, и выпустила ряд одних из наиболее успешных электрокаров в истории», — указал аналитик.

Медийность основателя компании, по словам эксперта, помогает ему заключать «стратегические сделки и привлекать внимание к проекту». Именно поэтому его уход может быть «крайне болезненным для компании, значительно повлияв на акции Tesla», посетовал он.

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute&, выразил мнение, что Tesla уже «достаточно развилась», чтобы не быть «столь зависимой от имени одного из своих создателей». Он рассказал, что помимо электроавтомобилей фирма производит еще солнечные панели, сеть зарядных станций, занимается поставкой и хранением электроэнергии.

«То есть за несколько лет компания действительно стала широко диверсифицированной корпорацией с четко выстроенными алгоритмами работы, которые прекрасно вписываются в тренд на «зеленую» энергетику. Поэтому Tesla продолжит существование и без Маска, и опасаться за стоимость компании причин по сути нет: распродажа акций предпринимателя уже заложена в стоимости, к тому же, далеко не факт, что он продаст весь пакет полностью — продажа отчасти связана с оптимизацией налогообложения», — сказал финансист.

Что касается самого Маска, то он имеет право заниматься тем, чем пожелает, к тому же у него остаются проекты SpaceX и Neuralink — компания по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа, также принадлежащие бизнесмену.

Эксперт напомнил, что Tesla — это не первый проект, который продает предприниматель — до этого он продал «как минимум PayPal». В 2000 году X.com приобрел Confinity и превратился в PayPal — международного переводчика платежей. В PayPal Маск работал на руководящих постах и являлся ее крупнейшим акционером до тех пор, пока Ebay не приобрела компанию в 2002 году за $1,5 млрд, писал РБК.

Андрей Сычин, управляющий директор, финансист фонда CARF, отметил, что компания, в отличие от других автопроизводителей, «создает тренды на рынке». Более того, компании Маска «отдают свои технологии как правительственным, так и другим компаниям», поэтому сама бизнес-модель «очень перспективная, и инвесторы эту компанию любят». В том числе поэтому их акции сейчас дорогие, в перспективе пяти лет и более автопроизводитель может вырасти в цене, спрогнозировал он.

При этом Глеб Козлов, генеральный директор производственной компании Faretti, назвал Маска «главным троллем, провокатором, шоуменом и эксцентриком из мира бизнеса».

«Twitter «уже несколько лет является «оружием» предпринимателя — одним сообщением он может повлиять на курс биткойна, обвалить акции Tesla и так далее. Нужно отметить, что зачастую твиты Маска являются не хайпом или провокацией, а сообщениями, которые нужно читать между строк», — сказал Козлов.

По его словам, в случае ухода основателя Tesla «потеряет харизматичного лидера и идеолога», но при этом сможет приобрести «больше стабильности и прибавить в плане операционной эффективности».

«Может, это и непопулярное мнение, но я считаю, что Tesla — это не только Маск, и даже в случае его ухода с позиции CEO компания продолжит показывать положительную динамику», — полагает специалист.

Уйдет ли Илон Маск, и куда?

Димитрий Резепов полагает, что уход Маска из Tesla «вполне возможен для фокусировки на других проектах». В то же время он отметил, что на фоне отсутствия приемника единственным возможным вариантом для бизнесмена в ближайшем времени видится его уход с поста CEO на должность председателя совета директоров компании, которая была закрыта для него на три года из-за договора с SEC в 2018 году. В том же году инженер отказался от зарплаты в указанной компании.

Даниил Шеповалов, IT-эксперт, специалист в области технического анализа, считает, что более влиятельным блогером, чем Маск, был только бывший президент США Дональд Трамп, когда «во время президентства одними своими твитами крутил рынок нефти, как хотел». Маск же в Twitter, очевидно, влияет на курс акций Tesla и рынок криптовалют, предположил эксперт.

Назвав в шутку криптовалюту Dogecoin «новым мировым финансовым стандартом» глава Tesla «отправил в стратосферу» курс этой, «довольно бессмысленной», криптовалюты, указал Шеповалов.

Он подчеркнул, что и Tesla, и SpaceX «очень сильно привязаны к личности своего основателя», поэтому уход Маска был бы «сильным ударом» для этих компаний, но он «не кажется достаточно вероятным событием».

По мнению специалиста, твит о том, что Маск думает стать блогером, является шуткой — или, возможно, «элементом медиаподдержки какой-то стратегии предпринимателя».

«Пользуется ли член «Мафии PayPal» Илон Маск своими возможностями инфлюенсера, чтобы получать дополнительную прибыль от предсказуемых рыночных колебаний, каждый может домыслить самостоятельно», — заключил эксперт.

Глеб Козлов, рассуждая о твите предпринимателя о том, что он подумывает уволиться и стать инфлюенсером, сообщил, что несколько недель назад бизнесмен в интервью журналисту Джоанне Стерн газеты The Wall Street Journal сказал, что генеральный директор — это «выдуманный титул», и что он в Tesla получил должность «Технокороля».

«Я не удивлюсь, если он подобным твитом как бы говорит о том, что может уволиться с руководящих позиций во всех своих компаниях — не забываем, что помимо Tesla он еще занимается и Neuralink, The Boring Company —, но при этом продолжит эффективно выполнять свой функционал. Тем самым он подкрепит свои слова о том, что должности, которые он занимает, ровным счетом ничего не значат», — выразил мнение эксперт.

Он подчеркнул, что бизнесмен и так является инфлюенсером и «регулярно оказывает влияние на миллионы людей и на рыночные котировки своими твитами и интервью», участвовал в подкасте комика Джо Рогана, дает интервью и он даже успел сняться в кинопроектах «Железный человек» и «Теория большого взрыва».

Если всерьез рассмотреть маловероятный сценарий того, что Маск действительно уволится со всех своих позиций, то я не сомневаюсь, что та же Tesla может даже выиграть от такого поворота событий, сказал Козлов.