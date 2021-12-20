Источник: новые российские вертолетоносцы вооружат безэкипажными катерами

С помощью бортовой гидроакустической станции и магнитометров они будут самостоятельно обнаруживать и опознавать морские мины

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", которые строятся на АО "Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы" (г. Керчь), будут оснащены противоминными безэкипажными катерами (БЭК) российской разработки. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Вертолетоносцы проекта 23900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК", - сказал собеседник агентства.

По его словам, необитаемые катера с помощью бортовой гидроакустической станции и магнитометров будут самостоятельно обнаруживать и опознавать морские мины. Уничтожать их будут дистанционно управляемые подводные аппараты.

"Обладание комплексом противоминной обороны позволит УДК самостоятельно решать боевые задачи в дальней морской зоне без поддержки противоминных сил флота", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время корабли противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит") оснащаются БЭК "Сканда" на основе быстроходной лодки БЛ-680, а также необитаемыми подводными аппаратами, предназначенными для уничтожения мин.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

УДК проекта 23900

Ранее сообщалось, что УДК проекта 23900 будут адаптированы для базирования ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Дроны смогут эффективно обеспечивать огневую поддержку морского десанта, освещать тактическую обстановку в зоне его высадки и при проведении спецопераций, обнаруживать и при необходимости ликвидировать малозаметные плавсредства.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.