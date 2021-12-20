Космонавты с МКС поздравили ракетчиков с Днем РВСН

Антон Шкаплеров и Петр Дубров назвали ракетные войска надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов отечества

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили ракетчиков, членов их семей, конструкторов и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря.

"РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего отечества. Сегодня личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, в том числе гиперзвуковое, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несет боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач", - подчеркнул Шкаплеров.

В свою очередь Дубров напомнил, что незадолго до Дня РВСН очередную годовщину со дня образования отмечала Военная академия РВСН имени Петра Великого. "Высокой оценки заслуживают достижения российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Используя самые передовые технологии, они активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического вооружения, не имеющего аналогов в мире", - добавил он.

17 декабря ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается памятная дата - День Ракетных войск стратегического назначения. Он установлен указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Дата выбрана в связи с тем, что 17 декабря 1959 года правительство СССР приняло решение о создании РВСН как нового вида Вооруженных сил.