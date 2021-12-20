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РИА Новости

Командующий РВСН Каракаев заявил о разработке гиперзвуковых стратегических комплексов

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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России разрабатываются новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят планирующие блоки "Авангард", когда США найдут для них противоядие, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

По словам Каракаева, РВСН, поставив на вооружение стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими блоками, получили дополнительные боевые возможности. Однако, отметил генерал, США работают как над собственным гиперзвуковым оружием, так и над нейтрализацией подобных российских комплексов.

"Но мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии. К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом. И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки. Я думаю, что и эта задача нам по плечу", — отметил командующий в эфире телеканала "Звезда".

Гиперзвуковой планирующий блок "Авангарда" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. Первый полк в сокращенном составе, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область) в 2019 году.

Как отмечают эксперты, планирующий крылатый блок комплекса "Авангарда" за счет возможности маневрировать в атмосфере по непредсказуемой траектории может преодолеть любую существующую ПРО.

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
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