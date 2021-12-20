Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году

Командующий Владимирской ракетной армией Олег Глазунов сообщил, что с февраля будущего года дислоцированную в Тверской области Бологовскую дивизию РВСН начнут переоснащать на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Все подготовительные для этого работы в соединении проведены.

Напомним, что "Ярсы" сейчас принимают на вооружение сразу в нескольких дивизиях РВСН. В некоторых на боевое дежурство встанут мобильные варианты этого комплекса. В одном - Козельском соединении - межконтинентальные ракеты РС-24 размещают в шахтах.

В некотором смысле "Ярс" можно назвать младшим братом стратегического "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что эта ракета превосходит "тополиную" РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты в более чем 10 тысяч километров.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО.

Юрий Гаврилов