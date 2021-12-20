Войти
Российская газета

Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году

220
0
0
Источник изображения: Татьяна Андреева/РГ

Командующий Владимирской ракетной армией Олег Глазунов сообщил, что с февраля будущего года дислоцированную в Тверской области Бологовскую дивизию РВСН начнут переоснащать на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Все подготовительные для этого работы в соединении проведены.

Напомним, что "Ярсы" сейчас принимают на вооружение сразу в нескольких дивизиях РВСН. В некоторых на боевое дежурство встанут мобильные варианты этого комплекса. В одном - Козельском соединении - межконтинентальные ракеты РС-24 размещают в шахтах.

В некотором смысле "Ярс" можно назвать младшим братом стратегического "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что эта ракета превосходит "тополиную" РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты в более чем 10 тысяч километров.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
ПГРК
Ядерный щит
Похожие новости
29.07.2019
85 процентов новизны: как меняются ядерные силы России
13.12.2016
Золотые бесполезные ракеты: что противопоставляет Пентагон ядерным силам РФ
18.03.2014
Ракета на колесах
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
08.10.2012
Недобросовестный контроль
28.01.2011
Фактор сдерживания – интервью главнокомандующего РВСН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия