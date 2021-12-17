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Ростех

«Технодинамика» разработала новый вид промышленной взрывчатки

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Холдинг «Технодинамика»
Холдинг «Технодинамика».
Источник изображения: Виктор Молодцов

Новосибирский завод искусственного волокна холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал ленточный заряд ЛВВ-34-1, который используется для упрочнения металлов при изготовлении продукции для железных дорог. Испытания новой продукции были завершены в этом году.

Изделие представляет собой ленту, сформированную из эластичного взрывчатого состава. Заряд в длину достигает 1800 мм, в ширину – 100 мм, а его толщина 4 мм. Такой заряд весит 1,150 кг и может эксплуатироваться при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Скорость детонации 7600 м/с. Применяется данный заряд для упрочнения металлов взрывом на земной поверхности. Изменение механических свойств металла происходит под действием ударной волны путем его деформации. Технология упрочнения взрывной волной не имеет аналогов в мире и позволяет значительно увеличить износостойкость и ресурс крестовин стрелочных переводов.

Заряд ЛВВ-34-1 стал аналогом выпускавшегося ранее на предприятии специального ленточного заряда ЛВВ-11-1, который использовался для упрочнения сердечников крестовин и поставлялся на протяжении многих лет основному изготовителю стрелочной продукции для железных дорог Новосибирскому стрелочному заводу.

«Новая разработка НЗИВ ЛВВ-34-1 обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшественником ЛВВ-11-1. Производство усовершенствованных зарядов позволит Новосибирскому заводу искусственного волокна расширить ассортимент промышленных взрывчатых веществ и увеличить объемы производства», – отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

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