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CNews.ru

На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»

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T-platforms
Компания «Т-Платформы».

В деле о банкротстве «Т-платформ» суд вынес решение о введении в отношении компании внешнего наблюдения. Для «Т-платформ» это еще не конец, но чтобы спасти бизнес, ее руководству придется придумать, как вернуть государству как минимум 3,1 млрд руб. А это не единственные долги компании.

Как выяснил CNews, в отношении многострадальной суперкомпьютерной компании «Т-платформы», чей основатель Всеволод Опанасенко арестован, судебным решением введена так называемое наблюдение.

Это следует из записи в карточке разбирательства в Арбитражном суде Москвы. В эту инстанцию 11 октября 2021 г. с иском о признании «Т-платформ» банкротом обратилась компания «Рамэк-ВС». Истец является кредитором компании; сумма его претензий в публичном доступе не представлена.

Упомянутая запись в карточке появилась по итогам состоявшегося 14 декабря 2021 г. заседания суда. Как пояснил CNews, управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, согласно картотеке арбитражных дел, в отношении должника введена одна из процедур несостоятельности (банкротства). Резолютивная часть определения суда пока не опубликована, но можно предполагать, что судом назначен временный управляющий, который в ближайшие шесть месяцев будет заниматься анализом финансового состояния должника с целью определить возможные пути выхода «Т-платформ» из кризиса.

Как отмечает Курбанов, процедура наблюдения не является необратимой. Кредиторы совместно с собственниками могут попытаться спасти компании. Законодательством предусмотрены различные способы погашения задолженности перед кредиторами.

Если позитивных решений найти не удастся, то процедура банкротства войдет в необратимую стадию конкурсного производства. Должник будет признан банкротом, а деятельность конкурсного управляющего будет направлена на поиск и продажу имущества должника.

Представители «Т-платформ» прокомментировать CNews ситуацию отказались. Вопрос о том, намеревается ли руководство организации заниматься ее спасением или не станет мешать ее ликвидации, остался без ответа.

Проблемы «Т-платформ» и ее основателя

Напомним, основателя и экс-главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На фоне этой и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность. Однако позже, в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства по иску ФНС и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал вышеупомянутый Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий».

Главные финансовые претензии к компании

Иск о банкротстве подала только одна компания, но полный список кредиторов «Т-платформ» весьма обширен, хотя пока и не полностью публичен. Крупнейшим из них, по всей видимости, выступает Минпромторг, которому компания задолжала как минимум 3,1 млрд руб., полученных в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса министерства в конце 2016 г.

В частности речь идет о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.

Все эти проекты должны были быть реализованы еще до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло.

В этой ситуации 5 октября 2021 г. Минпромторг обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности. В документах разбирательства фигурирует сумма в 4,53 млрд руб., однако не исключено, что она ошибочно завышена — в определении о принятии иска к производству в списке проблемных договоров номера двух из них продублированы.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Т-Платформы
Проекты
2020-й год
ИТ
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