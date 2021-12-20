НАТО как инструмент продвижения геополитических интересов

В рамках сдерживания «российской агрессии» президент Джозеф Байден в феврале 2021 года заморозил план своего предшественника Дональда Трампа по выводу части войск из Германии. Фото Reuters.

Обложив Россию сетью военных баз, США ее же обвиняют в агрессии

30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего», заявил, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и всеми возможными способами нагнетают военную истерию.

За день до выступления главы российского МИДа пресс-служба Пентагона объявила о завершении обзора размещения контингентов ВС США в различных регионах мира. И. о. помощника замминистра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин, в частности, отметила, что позиционирование войск НАТО в Европе создает «возможности по надежному сдерживанию российской агрессии в Европе» и «позволяет силам НАТО действовать более эффективно».

В середине ноября на очередном брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что, говоря про оборонительный характер своих действий, НАТО агрессивно расширяет орбиту собственных интересов и реализует это на практике. Блок «давит на балканские страны с тем, чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО, накачивает вооружениями Украину и Грузию». В планах альянса есть целая программа по закреплению в Центральной Азии. «Просто такая практическая мечта. Все говорит о том, что НАТО уже давно превратилось из оборонного союза в инструмент продвижения геополитических интересов», – подчеркнула Захарова.

Сапоги заокеанского дядюшки

Во время Второй мировой войны и в первые дни войны холодной Соединенные Штаты создали беспрецедентную систему военных баз в зарубежных странах.

По данным Пентагона, спустя три десятилетия после окончания холодной войны по-прежнему насчитывается 119 баз в Германии и 119 в Японии. В Южной Корее их число составляет 73. Другие базы США разбросаны по всей планете – от острова-государства Арубы на юге Карибского моря до Кении, от Австралии до Катара, от Румынии до Сингапура.

В период с 1976 по 2018 финансовые годы Пентагон ежегодно публиковал доклад о дислокации и состоянии воинских контингентов за рубежом. По оценкам специалистов, доклад содержал ошибки и давал далеко не полный обзор состояния дел в этой области военного строительства. В 2018 финансовом году МО прекратило публикацию данного доклада, в котором содержался самый полный перечень военных баз и мест дислокации войск США по всему миру.

В настоящее время, по оценкам некоторых специалистов, Соединенные Штаты продолжают содержать около 750 военных баз в 80 зарубежных странах. Эти базы весьма трудно поддерживать в работоспособном состоянии по финансовым, политическим, социальным и экологическим причинам.

Базы США на иностранных территориях часто являются причиной возникновения геополитической напряженности, используются для поддержания недемократических режимов и служат инструментом перевербовки групп боевиков, выступающих против присутствия США и против правительств, которых поддерживает Вашингтон. Военное присутствие США за рубежом облегчало и облегчает Пентагону возможность начала и ведения довольно масштабных и изнурительных войн, в том числе в Афганистане, Ираке, Йемене, Сомали и Ливии.

Сегодня численность военных баз Пентагона за рубежом почти в три раза превышает количество посольств, консульств и представительств США по всему миру, число которых составляет 276. Кроме того, их число более чем в три раза превосходит количество зарубежных баз, принадлежащих ВС всех других стран, вместе взятых. По сообщениям некоторых СМИ и высказываниям бывших военных, Соединенное Королевство располагает 145 зарубежными базами. Прочие вооруженные силы стран мира в совокупности, по некоторым данным, контролируют от 50 до 75 военных баз – включая два-три десятка иностранных баз России и пять баз Китая (не считая баз в Тибете).

Стоимость строительства, эксплуатации и обслуживания американских военных баз за рубежом оценивается в 55 млрд долл. ежегодно (на 2021 финансовый год). Размещение войск и гражданского персонала на таких базах обходится значительно дороже, чем их содержание на внутренних военных базах США. В среднем на одного сотрудника Пентагона за рубежом тратится на 10–40 тыс. долл. в год больше, чем на сотрудника внутри страны. Увеличение расходов на персонал, размещенный за рубежом, приводит к тому, что общая стоимость зарубежных баз составляет около 80 млрд долл. и даже более. Эти оценки носят приблизительный характер, поскольку в них практически не учтены скрытые затраты на содержание военнослужащих за пределами США.

По некоторым оценкам, в 2000–2021 финансовых годах правительство США на строительство и расширение военных баз за рубежом потратило от 70 до 120 млрд долл. Диапазон расходов был настолько широк, что Конгрессу пришлось выделить в эти годы 132 млрд долл. на военное строительство в «неуказанных местах» по всему миру – в дополнение к 34 млрд долл., потраченным за рубежом. Такая практика составления военного бюджета, указывают эксперты, не позволяет оценить, какая часть этих засекреченных расходов пошла на строительство и расширение баз за пределами Америки.

Приоритетный регион

После нескольких месяцев аналитической работы в тесной координации со всеми заинтересованными подразделениями федерального правительства 29 ноября Минобороны США объявило о выходе в свет «Обзора глобальной расстановки сил» (Global Posture Review, ОГРС).

Документ разрабатывался специалистами подразделений аппаратов министра обороны, министерств видов ВС, КНШ, Объединенных и специальных командований, Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Управления директора национальной разведки. В его составлении в качестве консультантов принимали активное участие союзники и партнеры США.

На брифинге, посвященном представлению обзора, и. о. помощника заместителя МО по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что Вашингтон планирует расширить присутствие своих войск в Индо-Тихоокеанском регионе – в частности, в Австралии и на островах в Тихом океане. По ее словам, так Соединенные Штаты намерены противостоять потенциальной агрессии со стороны Китая и КНДР.

Приоритетность Индо-Тихоокеанского региона, по словам Карлин, была определена в ходе составления ОГРС, которое с февраля 2021-го велось под руководством министра обороны Ллойда Остина. «Обзор нацеливает на дополнительное сотрудничество с союзниками и партнерами в регионе для продвижения инициатив, способствующих региональной стабильности и сдерживанию потенциальной военной агрессии со стороны Китая и угроз со стороны Северной Кореи», – сказала Карлин.

Она также сообщила, что эти инициативы включают в себя «стремление к расширению регионального доступа к военному партнерству», улучшение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана, а также планирование ротационного размещения авиации в Австралии.

Об этом мероприятии еще в сентябре объявляли главы оборонных ведомств США и Австралии Ллойд Остин и Питер Даттон. Как уточнила Карлин, в Австралии будут развернуты истребители и бомбардировщики, активизировано обучение местных сухопутных сил, а также углублено сотрудничество в области тылового обеспечения.

«В целом в Индо-Тихоокеанском регионе пройдет целый ряд инфраструктурных усовершенствований на Гуаме, Северных Марианских островах и в Австралии. Это коснется в том числе объектов тылового обеспечения, складов ГСМ и боеприпасов, модернизации аэродромов. Так что проводится большая работа, которая, надеюсь, принесет плоды в предстоящие годы», – заявила представительница Пентагона.

Отвечая на вопрос, предполагает ли обзор дальнейшее увеличение американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, Карлин сказала: «Мы немного работаем в этом направлении». И добавила: «Хотелось бы думать, что в ближайшие годы эта работа станет более заметной».

Старушка Европа

Мара Карлин также отметила, что Вашингтон продолжит укреплять свои возможности по сдерживанию России в Европе. Как полагают эксперты, США стремятся сохранить за собой роль мирового лидера. Однако, по их мнению, в изменившейся ситуации Америка вряд ли будет способна достичь этой цели.

«Что касается Европы, ОГРС укрепляет надежные в боевом отношении средства сдерживания российской агрессии в Европе и повышает эффективность действий сил НАТО», – заявила Карлин. И напомнила, что с 2014 года в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма Россией расстановка американских сил в Европе подверглась существенной корректировке.

Эксперты отмечают, что речь идет о комплексе военных мероприятий НАТО и США, направленных на «сдерживание России», в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). В январе 2017 года в соответствии с этой операцией в Европу было переброшено около 4 тыс. военнослужащих. А в октябре того же года в Польшу была передислоцирована 2-я бронетанковая бригада ВС США, в составе которой в страну поступили танки M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin и БМП Bradley. А в Литве с той же целью с 2019 года были размещены несколько сотен американских военнослужащих и тяжелая техника.

Мара Карлин заявила, что в Вашингтоне считают правильными предпринятые ранее шаги по военному присутствию в Европе и готовы продолжать действовать в этом направлении. «Исследование, проведенное в рамках ОГРС, показало правильность этих корректив. Мы провели ряд мероприятий, углубили наше сотрудничество и взаимодействие с вооруженными силами партнеров в Европе. Такие действия целесообразны, и мы намерены их продолжать», – сказала она.

В частности, Карлин напомнила, что президент США Джозеф Байден в феврале 2021 года заморозил план своего предшественника Дональда Трампа по выводу части войск из Германии. А в апреле глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что численность контингента США в ФРГ будет увеличена примерно на 500 человек.

Представительница Пентагона коснулась и вопроса о Ближнем Востоке. Она сказала, что этот регион остается зоной нестабильности после длительных войн в Ираке и Афганистане. «У нас есть глобальные обязательства, и мы должны обеспечить готовность и модернизацию наших сил, – объявила Карлин. – Эти соображения требуют от нас постоянно вносить изменения в расстановку наших сил на Ближнем Востоке, но у нас всегда есть возможность оперативно развернуть силы в регионе в зависимости от угрозы».

Вызов и ответ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 ноября отметил, что за последние годы США «окончательно похоронили» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), вышли из Договора об открытом небе (ДОН).

США нагнетают напряженность по линии НАТО у российских границ и при этом продолжают забрасывать Москву ничем не подкрепленными обвинениями. «Наблюдаем это повседневно. Голословные обвинения сыплются как из рога изобилия. Никто не может ничего доказать. Страны, стягивающие на наши границы войска и технику из-за океана, обвиняют нас в учениях, проводимых ВС России на своей собственной, суверенной территории», – заявил Лавров, выступая перед участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

По его мнению, попытки Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречат объективному ходу истории. Нынешние реалии – подъем Китая, Индии, Бразилии, стран Африки и Латинской Америки – затрудняют достижение этой цели. «Формируется многополярный миропорядок, где будет несколько центров экономического роста, финансовой мощи и политического влияния. Не учитывать эту объективную тенденцию – значит, идти против естественного хода истории», – подчеркнул министр. Он также осудил внедрение американцами и их союзниками «конфронтационных схем» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые направлены на сдерживание других стран.

Российские специалисты считают, что перенос политических и военных акцентов США на ИТР обусловлен твердым намерением Вашингтона выдавить оттуда Китай и Россию, поскольку Азия в будущем может стать военно-политическим и экономическим центром мира. А сегодня Москва и Пекин, главные противники Вашингтона, занимают здесь довольно сильные позиции. Как отмечают эксперты, США пытаются объединить своих старых союзников и заполучить новых, усиливая свое присутствие в этом регионе.

Главенствующего положения в Европе США собираются достичь при содействии одного из основных своих главных союзников – Великобритании, поскольку Лондон во всем поддерживает курс Вашингтона. И прежде всего в отношении «российской угрозы». Однако, подчеркивают эксперты, заокеанским лидерам следует учесть, что Россия не станет просто так смотреть, как к ее границам стягиваются натовские и американские войска, и предпримет ответные шаги.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»