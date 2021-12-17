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Время электроники

Gartner озвучила главные технологические тенденции на 2022 год

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

В ходе отраслевой конференции Gartner IT Symposium / Xpo 2021 Americas ведущими аналитиками были обсуждены ключевые технологические тенденции на 2022 г. Особое внимание было уделено тем направлениям, которые, по прогнозам, приведут к значительным сдвигам в экономике и создадут новые возможности в течение следующих пяти-десяти лет.

«Креативный» искусственный интеллект (Generative AI, GAI)

Одной из наиболее влиятельных технологических концепций, развивающихся в сегменте ИИ, аналитики Gartner считают генеративный искусственный интеллект. То есть методы машинного обучения, которые способны изучать и анализировать контент, осуществлять декомпозицию объектов и создавать на основе существующих элементов совершенно новые сущности. Такой креативный (или генеративный) ИИ может использоваться, например, для создания программного кода, содействия в разработке лекарств и целевого маркетинга. В то же время, как отмечают специалисты, GAI вполне может стать эффективным инструментом мошенничества и политической дезинформации.

Распределенное предприятие (Distributed Enterprise)

С распространением удаленных и гибридных моделей работы традиционные офисно-ориентированные организации превращаются в распределенные предприятия, состоящие из сотрудников, работающих удаленно. Gartner ожидает, что к 2023 г. 75% организаций, использующих преимущества распределенного предприятия, смогут наращивать свои доходы в среднем на 25% быстрее, чем компании, не принявшие новую модель работы.

Исконно облачные платформы (Cloud-Native Platforms, CNP)

Аналитики Gartner прогнозируют, что облачные платформы будут служить основой для более чем 95% новых цифровых инициатив к 2025 г. по сравнению с менее чем 40% в 2021 г. Одним из факторов такого развития событий является то, что уже сегодня значительная часть приложений и сервисов изначально разрабатывается для работы в облачной среде. CNP-платформы используют основные возможности облачных вычислений для предоставления масштабируемых и эластичных ИТ-сервисов по модели «как услуга» (XaaS), что сокращает время окупаемости и снижает затраты.

Фабрики данных (Data Fabric)

За последнее десятилетие количество разрозненных хранилищ данных и приложений резко возросло, в то же время квалифицированных специалистов, которые способны эффективно ими управлять и извлекать полезную информацию из данных, не становится пропорционально больше. Поэтому фабрики данных будут востребованы все большим количеством компаний, в том числе для упрощения инфраструктуры и поддержки интеграции данных в различные бизнес-процессы. Также фабрики данных все чаще становятся основой масштабируемых ИТ-архитектур.

Представители Gartner отмечают, что настоящая ценность Data Fabric заключается в ее способности динамически улучшать использование данных с помощью встроенной аналитики. В результате применения технологии сокращается время окупаемости инфраструктуры, а также существенно снижаются трудозатраты необходимые для управления данными — по расчетам Gartner экономия может достигать 70%, в сравнении с традиционными подходами.

Автономные системы (Autonomic Systems)

По мере роста предприятий традиционные инструменты программирования или простая автоматизация процессов не будут масштабироваться так быстро, как того требует бизнес. Автономные системы — это самоуправляемые физические или программные платформы, оснащенные технологиями самообучения. В отличие от распространенных сегодня автоматизированных систем, автономные платформы смогут динамически адаптировать свои алгоритмы к изменяющимся условиям, без необходимости обновления программного обеспечения.

Гиперавтоматизация

Технологии такого рода обеспечат ускоренный рост и устойчивость бизнеса за счет быстрого выявления, проверки и автоматизации большого числа процессов.

Составные приложения (Composable Applications)

В современных постоянно меняющихся условиях растет потребность в адаптируемости бизнес-процессов, соответственно появляется необходимость в технологических платформах, которые обеспечивают быстрое, безопасное и эффективное изменение приложений. Именно такие возможности должна дать архитектура составных приложений. По прогнозам Gartner, компании, которые освоят Composable Applications, опередят конкурентов на 80% по скорости реализации новых функций.

Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh)

Концепция Сybersecurity mesh architecture (CSMA) поможет обеспечить интегрированную структуру кибербезопасности для защиты всех цифровых активов организации, независимо от их местонахождения. К 2024 г. организации, внедряющие CSMA, как ожидается, сократят финансовые потери от отдельных инцидентов безопасности в среднем на 90%.

«Прошедший год существенно ускорил как внедрение цифровых технологий, так и развитие новых трендов. Прогноз Gartner показывает, что ближайшее будущее за технологиями и решениями, помогающими различным организациям эффективно и безопасно работать в новых условиях. Новая реальность повышает требования к управлению данными в самых различных сочетаниях сред, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. — Понимая эти потребности, NetApp работает над созданием решений для хранения и управления данными, обеспечивающих производительность, безопасность и эффективность управления любых облаков и видов рабочих нагрузок. Стратегия NetApp Data Fabric, которую компания представила рынку еще до того, как Data Fabric была признана одним из ведущих трендов, помогает компаниям внедрять самые передовые технологии и идти в ногу с мировыми ИТ-трендами».

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Россия
США
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AI
Кибербезопасность
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