Первая инновационная

Ракетные войска стремительно меняют облик и тактические возможности

За 60 лет существования гвардейская ракетная Владимирская Краснознаменная армия – оперативное объединение в составе Ракетных войск стратегического назначения была и остается главным гарантом России от возможного ядерного нападения. О том, как совершенствуется и повышается мощь ракетного щита страны ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал командующий Владимирским ракетным объединением генерал-майор Олег ГЛАЗУНОВ.

– Олег Леонидович, в конце года принято подводить его итоги. С чем пришли к его финишу?

– Наши соединения размещены практически от западной границы Российской Федерации до центрального Черноземья. Результаты учебного года показали, что управление ракетной армии, соединения и воинские части боеготовы и способны гарантированно выполнить поставленные задачи в установленные сроки. По итогам 2021 года приказом командующего РВСН вновь отмечены достигнутые нами высокие показатели и определено первое место среди ракетных армий. Владимирскому объединению удалось выполнить поставленную ветеранами задачу и сохранить лидирующие позиции в Ракетных войсках стратегического назначения. Кроме этого, первое место в РВСН среди всех соединений, вооруженных подвижными ракетными комплексами, заняла Тейковская ракетная дивизия.

– Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил на встрече с военными атташе иностранных государств, что к немедленному применению у нас готовы 95% пусковых установок стратегических ракет. Это говорит о высоком темпе перевооружения РВСН на современные комплексы. Как этот процесс идет у вас?

– Владимирская ракетная армия на протяжении своего более чем 60-летнего существования всегда была на передовых позициях в вопросах освоения новых ракетных комплексов. В наших соединениях было освоено и находилось на боевом дежурстве 13 различных типов ракетных комплексов, это без подсчета количества их модификаций и вариантов построения и базирования. К ним относятся и первые межконтинентальные ракеты Р-16, несколько типов шахтных ракетных комплексов отдельных стартов, первые шахтные твердотопливные ракеты РТ-2, легендарные РСД-10 «Пионер» и другие.

В настоящее время на боевом дежурстве в ракетных соединениях Владимирской ракетной армии находятся ракетные комплексы подвижного грунтового базирования «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и стационарного шахтного базирования «Ярс» и «Стилет». Мы были первыми, кто получил это оружие.

За последние годы темпы перевооружения позволяют обеспечить повышение уровня оснащенности ракетной армии современными образцами вооружения. В соответствии с государственным оборонным заказом в ракетные соединения продолжают поступать новейшие образцы техники различных видов вооружения, где воины-ракетчики с успехом проводят его освоение в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.

– Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что в войсках не останется ни одного произведенного в советское время ракетного комплекса. В этой связи интересно узнать, когда обновится арсенал Бологовского ракетного соединения – последнего эксплуатирующего грунтовые комплексы «Тополь»?

– Вы правы. Бологовское ракетное соединение, расположенное в Тверской области, несет боевое дежурство на самом надежном и самом массовом за историю РВСН подвижном грунтовом ракетном комплексе «Тополь». К слову сказать, самый первый полк в РВСН, оснащенный ПГРК «Тополь», заступил в свое время именно во Владимирской ракетной армии – в Йошкар-Олинской ракетной дивизии. Однако технологии, применяемые при создании ракетных комплексов, не стоят на месте, ракетные соединения переоснащаются на новые виды вооружения и военной техники. За последние годы в РВСН проведены колоссальные работы по перевооружению на высокотехнологичный и отвечающий современным требованиям ракетный комплекс «Ярс».

В Бологовском ракетном соединении проведены подготовительные работы по перевооружению ракетной дивизии. С февраля 2022 года мы приступим к ее переоснащению на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования.

– А какова ситуация с шахтными комплексами?

– В настоящее время у нас завершается перевооружение Козельского ракетного соединения, дислоцированного в Калужской области. Меняем ракеты «Стилет» на современные «Ярс». Процесс идет поэтапно, с тем чтобы не снижать боеготовность. В декабре этого года в составе соединения заступит на боевое дежурство очередной ракетный полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Ярс».

– Какие мероприятия в этом году вы относите к числу самых значимых?

– В течение учебного года соединения и воинские части Владимирской ракетной армии подвергались ряду плановых и внезапных проверок, по итогам которых подтвердили способность выполнить поставленные учебно-боевые задачи в установленные сроки. В условиях повышающейся интенсивности проведения мероприятий боевой подготовки удалось обеспечить качественное их проведение. Реализован заданный уровень полевой и маршевой выучки личного состава ракетных полков. В ракетных полках освоены новые тактические способы осуществления маневренных действий.

Специально хочу отметить учения по переправе пусковой установки ракетного комплекса «Ярс» через глубоководные участки Оки с помощью парома ПП-2005М. Это уникальное для нас событие. Учение прошло на базе понтонно-мостовой бригады, дислоцирующейся в городе Муроме Владимирской области. По замыслу автомобильные и железнодорожные мосты, находящиеся в непосредственной близости с полевыми позициями ракетного дивизиона, были уничтожены диверсантами, и нам пришлось менять маршрут движения. При этом дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск стартовой батареи, в данных районах не было.

Для стратегических ракетчиков из Владимира участие в Параде Победы такая же важная задача, как и несение боевого дежурства. Фото Reuters

Проведение таких учений позволяет осваивать новые районы боевого патрулирования с учетом возможностей техники. Хотелось бы отметить, что ранее в ходе маневров подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования, а они раскинулись на территории трех областей страны, с привлечением инженерных подразделений стартовая батарея переправлялась через другой правый приток Волги – Нерль. На протяженных участках Нерли использовались специальные понтонные паромы, которые перемещались с помощью двух буксирно-моторных катеров БМК-460. По сути, это тоже уникальная операция, однако ширина форсируемой реки, даже во время весеннего половодья, не превышает 200–250 м. В этом году мы провели операцию по форсированию участка реки протяженностью свыше 400 м.

Управление Владимирской ракетной армии третий год подряд занимает первое место в РВСН по итогам смотра-конкурса на лучшее управление объединения по состоянию физической подготовки, что подтверждено в ходе проверки Управлением физической подготовки МО РФ в августе 2021 года.

В соответствии с планом боевого строительства в декабре на боевое дежурство заступит очередной ракетный полк Козельского соединения.

Большой ресурс сил и средств был задействован на решение задачи по подготовке, участию личного состава и техники Тейковского соединения в военном параде на Красной площади, посвященном 76-й годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне.

– Как в объединении организована система несения боевого дежурства? Существует ли какая-то система допуска к несению боевого дежурства и изучения личного состава?

–В Ракетных войсках сложилась стройная и надежная система боевого дежурства. Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке. Дежурные смены по стоящим перед ними задачам можно разделить на расчеты, непосредственно выполняющие боевую задачу и обеспечивающие ее выполнение, то есть отвечающие за охрану, связь, работу всех систем жизнеобеспечения. Боевое дежурство мы несем по трое-четверо суток, со сменой личного состава в установленные дни. В период несения боевого дежурства стратегические ракетчики отрабатывают нормативы и вводные уже с использованием боевой аппаратуры.

С учетом того, что боевое дежурство считается основным видом деятельности РВСН, то и системе допуска к его несению уделяется особое внимание – как первичного, так и перед каждым заступлением дежурных смен.

Важный этап – практическая подготовка личного состава. В специально оборудованных классах стратегические ракетчики совершенствуют свои умения и сдают зачеты, которые определяют, готов ли, способен ли расчет нести боевое дежурство. Действия расчетов оцениваются по их правильности, последовательности и, конечно же, по времени. Как я уже говорил, результат зависит от слаженности расчета. При этом проверяются не только теоретические знания и практические навыки, но и проводится комплекс мероприятий по изучению личного состава, который включает в себя медицинский осмотр и психологическое тестирование. Кроме этого, доводятся особенности предстоящего дежурства, проводится инструктаж личного состава, ставятся конкретные задачи на период несения боевого дежурства.

Про себя лично могу добавить, что так же, как и все, вступая в должность командующего армией, проходил подготовку и допуск в Центральном аппарате РВСН к несению боевого дежурства, которое с заданной периодичностью обязан нести лично. Точно так же приходится проходить подготовку и допуск к несению боевого дежурства при каждом заступлении.

– Недавно беседовал с представителями отдела военного образования РВСН. Офицеры много говорили о качественном росте подготовки молодых специалистов. Вы довольны выпускниками Военной академии РВСН имени Петра Великого?

– В 2021 году во Владимирское ракетное объединение прибыли более 200 молодых дипломированных лейтенантов-ракетчиков. Все они хорошо подготовлены, компетентны, настроены на совершенствование своих знаний и навыков. Прошло всего три месяца, а вновь прибывшие офицеры уже полностью введены в строй, несут боевое дежурство наравне с более опытными офицерами, выполняют другие важные задачи.

Повторюсь, ключевую роль здесь играет и распределение по выпускным рейтингам, а в соединения и воинские части Владимирской ракетной армии выпускники военных вузов охотно распределяются. К нам приходят самые подготовленные и талантливые кадры: мы знаем, как с ними работать, бережем их. Существующая система по порядку встречи, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов позволяет в кратчайшие сроки изучить, подготовить и обеспечить всем необходимым как самих офицеров-ракетчиков, так и их семьи. При этом на протяжении всего периода ввода в строй, а это всего один год, командованием соединений оказывается адресная помощь каждому из них для скорейшего становления в должности, несмотря на то что с первых месяцев они проявляют себя как профессионалы.

– Сегодня одна из основ Вооруженных сил – специалисты, проходящие военную службу по контракту. Как, по вашему мнению, следует обучать контрактников, чтобы они действительно были профессионалами, и сколько на это нужно времени?

– В современных условиях хорошие специалисты из числа военнослужащих контрактной службы необходимы как никогда. Для эксплуатации новейшего вооружения и техники, поступающих в войска, требуются профессионалы высокой квалификации. Именно поэтому в объединении второй год реализуется программа, направленная на повышение уровня обученности, статуса и роли военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В ней определены меры, позволяющие сделать из контрактника настоящего профессионала военного дела. С учетом воинской должности и допуска к определенному виду вооружения, продолжительность подготовки контрактника разная и составляет от шести месяцев до одного года. При этом, исходя из сложности эксплуатируемого вооружения, больше учебного времени отводится на специальную и техническую подготовку.

Дмитрий Литовкин