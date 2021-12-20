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Независимое военное обозрение

Первая инновационная

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Общая площадь позиционных районов Владимирского ракетного объединения составляет 360 тысяч квадратных километров. Фото Министерства обороны РФ
Общая площадь позиционных районов Владимирского ракетного объединения составляет 360 тысяч квадратных километров. Фото Министерства обороны РФ.

Ракетные войска стремительно меняют облик и тактические возможности

За 60 лет существования гвардейская ракетная Владимирская Краснознаменная армия – оперативное объединение в составе Ракетных войск стратегического назначения была и остается главным гарантом России от возможного ядерного нападения. О том, как совершенствуется и повышается мощь ракетного щита страны ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал командующий Владимирским ракетным объединением генерал-майор Олег ГЛАЗУНОВ.

– Олег Леонидович, в конце года принято подводить его итоги. С чем пришли к его финишу?

– Наши соединения размещены практически от западной границы Российской Федерации до центрального Черноземья. Результаты учебного года показали, что управление ракетной армии, соединения и воинские части боеготовы и способны гарантированно выполнить поставленные задачи в установленные сроки. По итогам 2021 года приказом командующего РВСН вновь отмечены достигнутые нами высокие показатели и определено первое место среди ракетных армий. Владимирскому объединению удалось выполнить поставленную ветеранами задачу и сохранить лидирующие позиции в Ракетных войсках стратегического назначения. Кроме этого, первое место в РВСН среди всех соединений, вооруженных подвижными ракетными комплексами, заняла Тейковская ракетная дивизия.

– Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил на встрече с военными атташе иностранных государств, что к немедленному применению у нас готовы 95% пусковых установок стратегических ракет. Это говорит о высоком темпе перевооружения РВСН на современные комплексы. Как этот процесс идет у вас?

– Владимирская ракетная армия на протяжении своего более чем 60-летнего существования всегда была на передовых позициях в вопросах освоения новых ракетных комплексов. В наших соединениях было освоено и находилось на боевом дежурстве 13 различных типов ракетных комплексов, это без подсчета количества их модификаций и вариантов построения и базирования. К ним относятся и первые межконтинентальные ракеты Р-16, несколько типов шахтных ракетных комплексов отдельных стартов, первые шахтные твердотопливные ракеты РТ-2, легендарные РСД-10 «Пионер» и другие.

В настоящее время на боевом дежурстве в ракетных соединениях Владимирской ракетной армии находятся ракетные комплексы подвижного грунтового базирования «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и стационарного шахтного базирования «Ярс» и «Стилет». Мы были первыми, кто получил это оружие.

За последние годы темпы перевооружения позволяют обеспечить повышение уровня оснащенности ракетной армии современными образцами вооружения. В соответствии с государственным оборонным заказом в ракетные соединения продолжают поступать новейшие образцы техники различных видов вооружения, где воины-ракетчики с успехом проводят его освоение в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.

– Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что в войсках не останется ни одного произведенного в советское время ракетного комплекса. В этой связи интересно узнать, когда обновится арсенал Бологовского ракетного соединения – последнего эксплуатирующего грунтовые комплексы «Тополь»?

– Вы правы. Бологовское ракетное соединение, расположенное в Тверской области, несет боевое дежурство на самом надежном и самом массовом за историю РВСН подвижном грунтовом ракетном комплексе «Тополь». К слову сказать, самый первый полк в РВСН, оснащенный ПГРК «Тополь», заступил в свое время именно во Владимирской ракетной армии – в Йошкар-Олинской ракетной дивизии. Однако технологии, применяемые при создании ракетных комплексов, не стоят на месте, ракетные соединения переоснащаются на новые виды вооружения и военной техники. За последние годы в РВСН проведены колоссальные работы по перевооружению на высокотехнологичный и отвечающий современным требованиям ракетный комплекс «Ярс».

В Бологовском ракетном соединении проведены подготовительные работы по перевооружению ракетной дивизии. С февраля 2022 года мы приступим к ее переоснащению на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования.

– А какова ситуация с шахтными комплексами?

– В настоящее время у нас завершается перевооружение Козельского ракетного соединения, дислоцированного в Калужской области. Меняем ракеты «Стилет» на современные «Ярс». Процесс идет поэтапно, с тем чтобы не снижать боеготовность. В декабре этого года в составе соединения заступит на боевое дежурство очередной ракетный полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Ярс».

– Какие мероприятия в этом году вы относите к числу самых значимых?

– В течение учебного года соединения и воинские части Владимирской ракетной армии подвергались ряду плановых и внезапных проверок, по итогам которых подтвердили способность выполнить поставленные учебно-боевые задачи в установленные сроки. В условиях повышающейся интенсивности проведения мероприятий боевой подготовки удалось обеспечить качественное их проведение. Реализован заданный уровень полевой и маршевой выучки личного состава ракетных полков. В ракетных полках освоены новые тактические способы осуществления маневренных действий.

Специально хочу отметить учения по переправе пусковой установки ракетного комплекса «Ярс» через глубоководные участки Оки с помощью парома ПП-2005М. Это уникальное для нас событие. Учение прошло на базе понтонно-мостовой бригады, дислоцирующейся в городе Муроме Владимирской области. По замыслу автомобильные и железнодорожные мосты, находящиеся в непосредственной близости с полевыми позициями ракетного дивизиона, были уничтожены диверсантами, и нам пришлось менять маршрут движения. При этом дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск стартовой батареи, в данных районах не было.

Для стратегических ракетчиков из Владимира участие в Параде Победы такая же важная задача, как и несение боевого дежурства. Фото Reuters

Проведение таких учений позволяет осваивать новые районы боевого патрулирования с учетом возможностей техники. Хотелось бы отметить, что ранее в ходе маневров подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования, а они раскинулись на территории трех областей страны, с привлечением инженерных подразделений стартовая батарея переправлялась через другой правый приток Волги – Нерль. На протяженных участках Нерли использовались специальные понтонные паромы, которые перемещались с помощью двух буксирно-моторных катеров БМК-460. По сути, это тоже уникальная операция, однако ширина форсируемой реки, даже во время весеннего половодья, не превышает 200–250 м. В этом году мы провели операцию по форсированию участка реки протяженностью свыше 400 м.

Управление Владимирской ракетной армии третий год подряд занимает первое место в РВСН по итогам смотра-конкурса на лучшее управление объединения по состоянию физической подготовки, что подтверждено в ходе проверки Управлением физической подготовки МО РФ в августе 2021 года.

В соответствии с планом боевого строительства в декабре на боевое дежурство заступит очередной ракетный полк Козельского соединения.

Большой ресурс сил и средств был задействован на решение задачи по подготовке, участию личного состава и техники Тейковского соединения в военном параде на Красной площади, посвященном 76-й годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне.

– Как в объединении организована система несения боевого дежурства? Существует ли какая-то система допуска к несению боевого дежурства и изучения личного состава?

–В Ракетных войсках сложилась стройная и надежная система боевого дежурства. Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке. Дежурные смены по стоящим перед ними задачам можно разделить на расчеты, непосредственно выполняющие боевую задачу и обеспечивающие ее выполнение, то есть отвечающие за охрану, связь, работу всех систем жизнеобеспечения. Боевое дежурство мы несем по трое-четверо суток, со сменой личного состава в установленные дни. В период несения боевого дежурства стратегические ракетчики отрабатывают нормативы и вводные уже с использованием боевой аппаратуры.

С учетом того, что боевое дежурство считается основным видом деятельности РВСН, то и системе допуска к его несению уделяется особое внимание – как первичного, так и перед каждым заступлением дежурных смен.

Важный этап – практическая подготовка личного состава. В специально оборудованных классах стратегические ракетчики совершенствуют свои умения и сдают зачеты, которые определяют, готов ли, способен ли расчет нести боевое дежурство. Действия расчетов оцениваются по их правильности, последовательности и, конечно же, по времени. Как я уже говорил, результат зависит от слаженности расчета. При этом проверяются не только теоретические знания и практические навыки, но и проводится комплекс мероприятий по изучению личного состава, который включает в себя медицинский осмотр и психологическое тестирование. Кроме этого, доводятся особенности предстоящего дежурства, проводится инструктаж личного состава, ставятся конкретные задачи на период несения боевого дежурства.

Про себя лично могу добавить, что так же, как и все, вступая в должность командующего армией, проходил подготовку и допуск в Центральном аппарате РВСН к несению боевого дежурства, которое с заданной периодичностью обязан нести лично. Точно так же приходится проходить подготовку и допуск к несению боевого дежурства при каждом заступлении.

– Недавно беседовал с представителями отдела военного образования РВСН. Офицеры много говорили о качественном росте подготовки молодых специалистов. Вы довольны выпускниками Военной академии РВСН имени Петра Великого?

– В 2021 году во Владимирское ракетное объединение прибыли более 200 молодых дипломированных лейтенантов-ракетчиков. Все они хорошо подготовлены, компетентны, настроены на совершенствование своих знаний и навыков. Прошло всего три месяца, а вновь прибывшие офицеры уже полностью введены в строй, несут боевое дежурство наравне с более опытными офицерами, выполняют другие важные задачи.

Повторюсь, ключевую роль здесь играет и распределение по выпускным рейтингам, а в соединения и воинские части Владимирской ракетной армии выпускники военных вузов охотно распределяются. К нам приходят самые подготовленные и талантливые кадры: мы знаем, как с ними работать, бережем их. Существующая система по порядку встречи, размещения и ввода в строй выпускников военных вузов позволяет в кратчайшие сроки изучить, подготовить и обеспечить всем необходимым как самих офицеров-ракетчиков, так и их семьи. При этом на протяжении всего периода ввода в строй, а это всего один год, командованием соединений оказывается адресная помощь каждому из них для скорейшего становления в должности, несмотря на то что с первых месяцев они проявляют себя как профессионалы.

– Сегодня одна из основ Вооруженных сил – специалисты, проходящие военную службу по контракту. Как, по вашему мнению, следует обучать контрактников, чтобы они действительно были профессионалами, и сколько на это нужно времени?

– В современных условиях хорошие специалисты из числа военнослужащих контрактной службы необходимы как никогда. Для эксплуатации новейшего вооружения и техники, поступающих в войска, требуются профессионалы высокой квалификации. Именно поэтому в объединении второй год реализуется программа, направленная на повышение уровня обученности, статуса и роли военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В ней определены меры, позволяющие сделать из контрактника настоящего профессионала военного дела. С учетом воинской должности и допуска к определенному виду вооружения, продолжительность подготовки контрактника разная и составляет от шести месяцев до одного года. При этом, исходя из сложности эксплуатируемого вооружения, больше учебного времени отводится на специальную и техническую подготовку.


Дмитрий Литовкин

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