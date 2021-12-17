Sony показала робота с шестью выдвижными колесами.

Sony представила колесного робота с необычной конструкцией: у него есть две пары обычных колес по углам и два всенаправленных спереди и сзади. Это позволяет роботу разворачиваться на месте и взбираться на уступы, почти не меняя свой угол наклона. Компания будет тестировать его в качестве наблюдателя на строительстве здания в Токио, сообщается в пресс-релизе Sony.

Большая часть подвижных роботов использует колесную конструкцию. Она проста в создании и работе, делает робота быстрым и устойчивым. Но в то же время ее проходимость уступает роботам на ногах, а кроме того, такие роботы могут сохранять горизонтальное положение, что может быть важным при переносе полезной нагрузки. Полезные свойства обеих конструкций можно совместить, если объединить конструкцию шагохода с колесами или оснастить колесного робота независимой подвеской.

Японская компания Sony показала нового робота с гибридной конструкцией. У него есть четыре основных колеса по углам. Они оснащены независимой подвеской, которая выдвигает их дальше из корпуса или наоборот втягивает. Это позволяет роботу настраивать высоту перед подъемом, сначала увеличивая ее на всех четырех колесах, а затем уменьшая на передних, чтобы уменьшить наклон корпуса.

Помимо основных колес у робота есть еще два: они расположены посередине спереди и сзади. Они, в отличие от угловых колес, не только выдвигаются по вертикали, но и наклоняются вперед. Благодаря этому робот может подъехать к возвышению и сначала переставить на него центральное колесо, а затем уже подтягивать боковые. Центральные колеса также отличаются тем, что в них использована всенаправленная конструкция, поэтому робот может разворачиваться на месте, опираясь на одно из них.

Разработчики утверждают, что робот может ездить с грузом до 20 килограмм. На каждой стороне у него есть по камере глубины, благодаря которым он может самостоятельно избегать столкновений с препятствиями, в том числе и подвижными. До лета 2022 года компания будет тестировать робота для мониторинга состояния строительства здания в Токио.

Недавно швейцарская компания ANYbotics оснастила четвероногого робота колесами и научила его сложным движениям, в том числе вставанию на две ноги.

Григорий Копиев