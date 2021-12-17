Независимая подвеска позволила колесному роботу Hyundai не уронить башню из бокалов шампанского.

Компания Hyundai представила робота MobED — платформу на четырех колесах с независимой подвеской, которая позволяет ему удерживать равновесие даже на наклонных и неровных поверхностях. Применение у MobED может быть самое разнообразное. Например, в ролике он везет башню из шампанского и коляску с ребенком, а также работает штативом.

Колесные роботы эффективно передвигаются по ровным поверхностям. Но с препятствиями на дороге и перепадами высот обычно они справляются хуже. Чтобы адаптировать колесных роботов к разным условиям, инженеры придумывают разные решения. Например, дополняют их ногами или винтами.

Робот MobED, которого Hyundai представила в среду, выглядит, как плоская четырехколесная платформа. Благодаря независимой подвеске MobED удерживает равновесие и уверенно ездит даже по наклонным и неровным поверхностям.

На каждое из колес робота установлено по три мотора и система рулевого управления, которая позволяет им двигаться во всех направлениях. Положение платформы стабилизируется, подстраиваясь под высоту каждого колеса. А пневматические шины помогают гасить вибрации и тряску на неровной дороге.

MobED весит 50 килограмм. Его длина — 67 сантиметров, ширина — 60 сантиметров, а высота — 33 сантиметра. Робот разгоняется до 30 километров в час. С батареей мощностью два киловатт-часа на одном заряде он может проработать до четырех часов. Колесная база робота может увеличиваться до 65 сантиметров, чтобы уверенно передвигаться на высокой скорости, и уменьшаться до 45 сантиметров, чтобы выполнять сложные маневры на низкой.

У MobED может быть множество различных применений, в зависимости от того, что на него поставить. Hyundai считает его оптимальным решением для доставки и установки съемочного оборудования.

Ранее мы писали про колесного робота DJI со стабилизированным подвесом для камеры. Его колеса могут поворачиваться на произвольный угол, гасить вибрации и выравнивать центральную часть относительно земли с помощью активных и пассивных амортизирующих элементов.

Василиса Чернявцева