Маленькая база на Азовском море

Украина пытается участвовать в большой политике

В ходе формирования новой украинской Морской доктрины, происходившего пять лет назад, было предложено не только сформировать новую концепцию ВМСУ (плавный переход от «москитного флота» к многоцелевым корветам), но и замахнуться на строительство военно-морской базы, которая обеспечила бы Украине возможность выполнять боевые задачи в Азовском море, иными словами – периодически проводить провокации на российской границе.

База для провокаций и диверсий

База возводится в Бердянске на англосаксонские деньги. Стоимость проекта – 553 млн грн – весьма внушительна для украинского бюджета при наличии совокупного внешнего долга 53666,6 млн долл. (по данным Министерства финансов Украины от 31 октября 2021 года).

Место размещения новой базы (переезжающей из Николаева) выбрано не случайно. Во-первых, после возвращения Крыма в состав России осталось не так уж много вариантов. А во-вторых, в Бердянске все еще существует и функционирует инфраструктура.

Часть ее, как сообщала пресс-служба Зеленского, «будет передана в ведение военно-морских сил». А в следующем году в порту должны появиться новые причалы, там «планируют отремонтировать часть административных строений и возвести жилые дома для личного состава».

Помимо группировки катеров «Гюрза-М» и Isnand на базе планируется дислоцировать батальон морской пехоты и подводно-диверсионные силы. Вот только вряд ли Россия позволит украинским кораблям проходить вдоль ее границ. И тем более нарушать их, как это было в 2018 году.

Тем более что присутствие украинского флота в Азовском море автоматически привлечет и корабли стран НАТО – достаточно уже того, что с 1997 года в Черном море ежегодно проводятся совместные военно-морские учения Sea Breeze.

Также не стоит забывать, что Вашингтон и его союзники по альянсу придерживаются концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike), подразумевающей стремительное (в течение часа) нанесение удара неядерным оружием по любой точке планеты. По сути, это аналог упреждающего удара в ядерной стратегии США.

Двойные стандарты в действии

То есть Азовское море могут запросто объявить «международными водами», как и 12-мильную зону, простирающуюся вдоль берегов Крыма. А принимаемые Россией меры по отстаиванию своих морских границ будут объявлены «агрессией» и могут стать поводом для атаки.

Собственно, в НАТО не скрывают своего отношения к международным интересам России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто заявил британскому изданию Telegraph, что у России нет права на собственную сферу влияния. В первую очередь это касается стремления Украины к членству в НАТО.

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран – провокация, ошибочна», – сказал Столтенберг. Но о том, что кольцо из американских баз, тренировочных полигонов и военных лабораторий все крепче стягивается у российских границ, не было сказано ни слова.

Североатлантический альянс – не что иное, как инструмент контроля над Европой, применяемый Вашингтоном. Достаточно лишь вспомнить знаменитую фразу Исмэя Гастингса, первого генсека НАТО: «Keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down» («Удерживать Советский Союз подальше, а немцев – в подчинении»).

И если при биполярной системе такой подход был обоснованным ввиду существования буферных зон, то сейчас откровенно агрессивная риторика НАТО представляет собой угрозу. Особенно с учетом того, с какой легкостью за последние годы обрушиваются договоры о взаимном контроле вооружений, а совместные проекты отменяются под надуманными предлогами. Очевидна деградация внешней политики Запада, пока не желающего смириться с постепенно возвращающейся на мировую арену Россией, не говоря уже о набирающем силу Китае.

«Основная причина – неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе цветных революций», – объясняет глава российского МИДа Сергей Лавров.

Альянс в чужом огороде

Между тем НАТО, нагнетая панику с помощью фантазий о «вторжении РФ», продолжает вламываться в исторически сложившуюся зону влияния России, ныне называемую постсоветским пространством.

«Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, которые стремятся к членству в организации… Мы сохраняем приверженность поддержке, которую оказываем обеим странам, и уже укрепляем их оборонный потенциал, проводим совместные учения, обмениваемся информацией», – заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Риге.

Пользуясь случаем, отдельно взятые страны продолжают давнее соперничество с Россией. Ярчайший пример – Великобритания, которая является оппонентом России еще с XV века и продолжает вносить свою лепту в сдерживание «российской агрессии».

Не так давно в мировые СМИ просочилась информация о британских ракетах Brimstone, поставки которых ожидаются в ВМСУ. Однако теперь Лондон открещивается от контракта, о котором 21 октября заявлял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Соглашение было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент Зеленский был с визитом в Лондоне. Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело – договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», – заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

С учетом того что информация о ракетах ранее была представлена именитым изданием, оправдания британского посла выглядят жалко и нелепо. И хотя Симмонс утверждает, что Лондон не знает ни о каких «Бримстоунах», очевидно, что от изменения формулировок суть не меняется: будет и новая военно-морская база, и корабли, и оружие с боеприпасами.

Ведь накачивание Украины иностранным вооружением и отправка туда военных специалистов – это «наращивание оборонного потенциала» в чистом виде. В частности, в октябре этого года Министерство обороны Великобритании подписало договор, предусматривающий поставку ВМСУ двух противоминных судов и совместное производство восьми ракетных кораблей. А также «доставку и модернизацию систем вооружения на существующие суда».

Шоковая терапия для горячих голов

В целом же упоминаемая Столтенбергом и другими «говорящими головами» поддержка выражается как военными траншами, так, видимо, и «холодным душем» для Украины. О чем свидетельствует уточнение генсека альянса о гарантиях безопасности.

В частности, НАТО дает понять, что если Украина и ввяжется в реальный конфликт с Россией, то никто из членов альянса не будет проливать за нее кровь. Будучи лишь претендентом на членство, Украина по объективным причинам не может и не должна рассчитывать на действие 5-й статьи Устава Североатлантического альянса. «Украина не член НАТО, поэтому у нее нет таких же гарантий безопасности, как у членов блока, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них. Необходимо различать партнеров и членов альянса». Вот и все объяснение.

Несмотря на явный сигнал от НАТО, на Украине продолжается информационная война. Продолжается и тотальное игнорирование Минских соглашений, а то и вовсе попытки пересмотра договора. Но в происходящем почему-то виновата Россия, о чем постоянно напоминают и Украина, и США.

Германия же пытается отгородиться, хотя и является крупнейшим финансовым донором для Киева. О позиции Германии отчетливо свидетельствует заявление врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса. «В настоящее время количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Украине выросло, что вызывает озабоченность», – сказал он, выступая на совете министров ОБСЕ в Стокгольме.

На том же мероприятии был и госсекретарь США Энтони Блинкен. Несмотря на многочисленные доказательства того, что украинская сторона сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях, он продолжает утверждать, что именно Россия не прекращает огонь и не вывозит тяжелое вооружение. Хотя по факту Россия не является стороной конфликта.

Что же касается вооружений, перемещение войск и бронетехники происходит на территории России. Но инициаторы дискуссий почему-то забывают о том, что у ее границ наращиваются силы НАТО, а в Донбассе, по словам Сергея Лаврова, за последнее время возросло число западных инструкторов.

Таким образом, единственное, что Украина укрепляет – это роль испытательного полигона Североатлантического альянса и готовность пойти на военные авантюры.

Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют. А это значит, что в случае неосторожных действий украинское руководство пожнет плоды своей политики. И отвлечение населения на войну против мифического агрессора мало чем поможет.

Ведь не зря же Зеленский 1 декабря обвинил бизнесмена Рината Ахметова в «подготовке государственного переворота» при участии России. Здесь можно разглядеть даже не столько попытку Зеленского сохранить хоть какую-нибудь мину при плохой игре, сколько заявление о неприятии оппозиции в любой форме. Как писал знаменитый шотландский поэт Роберт Бернс, «как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил».

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – корреспондент еженедельника «Звезда».