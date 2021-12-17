Исполнимы ли мечты о расширении России

Попытки воплощения фантазий приведут лишь к войнам

Россия будет расширять свою территорию, собирая земли и пространства, поскольку постоянное расширение – не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Такое мнение высказывается отдельными представителями политического класса страны.

По их мнению, на протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами.

Внешняя экспансия, полагают отечественные мыслители, служит разрядке внутренней напряженности, которая копится в обществе и которую ни в коем случае нельзя выпускать на волю путем либеральных экспериментов.

Теперь остается только перевести все ранее сказанное высоким стилем на простой язык практических действий и реальной организаторской работы, что называется, на местах.

Для начала надо уточнить, какими могут быть направления векторов возможного расширения Российского государства. Развернемся лицом на запад и начнем оценку геополитической и геостратегической обстановки, как принято у военных, с правого фланга.

Зададимся вопросом: может ли расширение России гипотетически осуществляться на Северо-Западном стратегическом направлении в сторону Норвегии, Финляндии, стран Балтии?

Напомним, Норвегия и Прибалтика – государства-члены НАТО. Поэтому «расширяться» в сторону Североатлантического альянса означает навлечь на себя масштабную войну со всем коллективным Западом. Победа Кремля в подобном вооруженном противостоянии выглядит весьма призрачной. Столкновение с применением оружия массового поражения может завершиться уничтожением всех участников этого конфликта.

Не получится расшириться и в сторону Финляндии. Замысел «Принимай нас, Суоми, красавица» с оглушительным треском провалился еще зимой далекого 1939 года, тем более не пройдет эта затея сегодня.

Далее – западное стратегическое направление, конкретно – Белоруссия. Пока у власти Александр Лукашенко, никакого расширения в этом направлении не получится. Белорусский автократ не поступится и самой малой долей своих властных полномочий. Но, и это надо особо отметить, нет настроя на какое-либо объединение с Россией и у подавляющей части белорусского общества. Тем более невозможным становится «расширение» в случае гипотетического ухода с политической сцены Александра Лукашенко, ибо с большой долей вероятности транзит власти в этой стране приведет к переориентации Минска в сторону Европейского союза и НАТО (что и является сегодня страшным сном Кремля).

Продолжаем движение с правого фланга на левый и переходим к Юго-Западному стратегическому направлению. Расширение в сторону Украины однозначно приведет к масштабной и кровопролитной региональной войне между Москвой и Киевом, а также жесточайшим («адским», как говорят политические лидеры ЕС и НАТО) санкциям со стороны коллективного Запада.

Что касается следующего возможного кандидата на поглощение/слияние/расширение – Грузии. Гипотетическое расширение в этом направлении также вызовет непредсказуемые последствия в международном плане. Даже если допустить, что процесс завершится без большой стрельбы, то в конечном итоге Россия получит территорию с ярко выраженным антирусским настроем населения и огромную пробоину в федеральном бюджете, по сравнению с которой расходы на содержание Абхазии и Южной Осетии покажутся карманными тратами школьника начальных классов.

Напомним, отечественные эксперты еще толком не проанализировали внезапную остановку российских войск на ближних подступах к Тбилиси в войне 2008 года, когда, казалось, до полного разгрома ненавистного Саакашвили оставались всего лишь километры и минуты.

Гипотетическое расширение в сторону Азербайджана однозначно приведет Москву к войне с Турцией. Исход этого вооруженного конфликта многим специалистам представляется далеко неясным. По боевым и оперативным возможностям, вооружению и военной технике, как бы парадоксально это ни звучало, турецкая армия сегодня в целом сравнима с российскими Вооруженными силами (за вычетом стратегических ядерных сил).

Что же касается возможного присоединения Армении (в диапазоне от союзного государства до подмандатной территории), то реализация этой затеи ничего, кроме проблем, масштабных бюджетных трат и последующей головной боли, Кремлю не принесет.

Следующие кандидаты на расширение – страны Центрально-Азиатского стратегического района. В первую очередь – Казахстан, ибо только с этим государством ЦАСР Россия граничит на протяжении около 7,5 тыс. км. Мысль о возможности «откусить» часть территории этой республики давно уже высказывалась отдельными представителями российского политического класса. Напомним фразу, послужившую тогда причиной большого скандала: «Территория Казахстана – это большой подарок со стороны России». Вполне ожидаемо, что подобные суждения вызвали чрезвычайно резкую и до предела негативную реакцию политического руководства Казахстана.

Поскольку идея расширения в Москве высказывается уже, что называется, по второму кругу, то не приходится сомневаться, что это побуждает Астану к всемерному укреплению национальной обороны и поиску сильных союзников.

Иными словами, теперь все ближайшие действия руководства Казахстана будут направлены на вступление в какой-либо военно-политический союз – и вовсе не с Россией. В этой связи не исключено и предоставление территории Казахстана под размещение военных баз НАТО. К подобным действиям Астану побуждают только теоретизирования российских политиков на тему возможного расширения в ее сторону.

Монголию в качестве кандидата рассматривать по ряду причин не стоит.

И крайне левый фланг – Китай. Какие-либо территориальные шутки со второй державой в мире (а по многим показателям – уже и первой) исключены по определению. Только намекнуть Пекину об этом в настоящее время смертельно опасно.

Таким образом, мы вновь возвращаемся к Казахстану. Это единственное направление, на котором теоретически возможно расширение. Особо подчеркнем – исключительно по версии отдельных представителей российского политического класса. Сравнительно небольшое по численности население этого государства, вооруженные силы размером с западноевропейский армейский корпус позволяют «расширителям» до некоторой степени рассчитывать на успех.

Но подобные геополитические устремления и фантазии отдельных российских политологов напоминают не более чем формат сибирских завоеваний атамана Ермака и азиатских походов генералов Кауфмана и Скобелева. Однако такие действия, есть все основания полагать, устарели как минимум на эпоху, а то и на две.

Итак, что в итоге. Расширение в сторону НАТО – однозначно война. Расширение в Закавказье – ворох проблем и опять-таки война. Лишь мысли об экспансии в отношении Китая – смертельно опасное предприятие. Белоруссия и Украина присоединяться категорически не желают. В теории Казахстан большой кровью и военным путем присоединить можно, но однозначным результатом будет озлобленное население, адские санкции со стороны мирового сообщества и гигантские по масштабу бюджетные проблемы.

Одни только теоретические выкладки по поводу расширения могут привести (и, к сожалению, уже приводят) к существенному ухудшению военно-политической обстановки по всему периметру государственных границ Российской Федерации. А перед авторами-расширителями можно спросить: у вас есть личный опыт решения геополитических задач по расширению?

Крым в подтверждении своей правоты приводить не стоит. Это ситуация абсолютно уникальная, в ней воедино сплелось множество факторов – и смятение на Украине, и преобладание в Крыму русского населения, и полная растерянность Запада от подобных действий Москвы.

Еще весной 2014 года расширителям казалось, что все перечисленные условия крымского успеха должны сработать как в Донбассе, так и в целом на Левобережной Украине. Однако не сработал ни один фактор. Весь успех объединителей/расширителей ограничился отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Повторюсь: только озвученные тезисы о расширении России означают однозначное ухудшение отношений со всеми соседями по периметру государственных границ страны, а практические действия в этом направлении однозначно приведут к войнам и последующей общегосударственной катастрофе – и военной, и экономической.

Своеобразные ответы «расширителям» уже поступили сразу по двум линиям. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не обсуждал тезис, что постоянное расширение – подлинный экзистенциал исторического бытия России. Он выразился конкретнее. Столтенберг полагает, что Москва не может диктовать другим государствам свою волю и препятствовать вступлению Украины в НАТО.

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран – провокация, ошибочна»,– подвел итог Йенс Столтенберг.

Президент США Джозеф Байден заявил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Так он ответил на вопрос о негативном отношении Москвы к приближению инфраструктуры НАТО к российским границам и размещению на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия. «Я не признаю ничью красную линию», – сказал Байден.

Разумеется, с этим можно не соглашаться, горячо спорить, но при этом всегда следует помнить, что Россия сегодня находится в полном геополитическом одиночестве (союзники Москвы в настоящее время – разве что Южная Осетия или Абхазия). Рассуждения о военном союзе с Китаем – из области желаемого. Что же касается авторов вышеприведенных высказываний о сферах влияния и красных линиях, то на их стороне просто подавляющее превосходство в силах и средствах и 50% мирового ВВП.

На этом фоне геополитические мечтания и фантазии отечественных политологов о «расширениях» и «сферах влияния» выглядят не очень убедительно. Нравится нам это или нет, но эту риторику придется приводить в соответствие с таблицей реального соотношения сил и средств, а оно на данном этапе складывается отнюдь не в пользу Москвы. Реальных финансовых, экономических, да и военных рычагов, способных радикально повлиять на ситуацию и привести ее к хотя бы некоторому переформатированию, у Кремля сегодня нет.

Михаил Ходаренок

Михаил Михайлович Ходаренок – экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник.