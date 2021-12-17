Сиянье «Зевса» в полной славе

Военным энергетикам не страшны ни полярная ночь, ни «сумерки богов»

В ночь на 3 января 1993 года на Кольский полуостров обрушился ураган небывалой силы. Скорость ветра в порывах достигала 40 м в секунду. В главной базе Северного флота, Североморске, построенном на высоких сопках, в тот вечер погибли два человека – шквал ветра их повалил, протащил по улице и скинул с сопки на острые скалы.

В половине второго ночи стихия оборвала линию электропередачи на десять киловольт. Через час отключился фидер Л-154 (ЛЭП на 154 киловольта), а в районе 10-го судоремонтного завода ураган повалил опору ЛЭП на шесть киловольт. Это не помешало военным энергетикам обеспечить электроэнергией штаб флота, ракетно-техническую базу, причалы, аэродром и другие военные объекты. Выручала так называемая закольцовка ЛЭП, но не только она. Многое зависело от мужества людей, которые вышли в эту ночь на борьбу со стихией и весь следующий день устраняли ее последствия.

В те дни многим из них, наверное, стал ближе и понятней подвиг энергетиков в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

Негасимый свет

До января 1942 года Портовая электростанция обеспечивала электроэнергией сражавшийся Кронштадт на острове Котлин. Через подземную районную подстанцию РПП-ХХI электричество передавали защитникам Ораниенбаумского плацдарма, оказавшимся в плотном кольце вражеских войск.

Электрохозяйство острова постоянно подвергалось бомбардировкам и артобстрелам. Только на территорию Портовой станции упало более 50 снарядов. Под обстрелом врага работники электросети восстанавливали свои объекты. Поврежденный снарядом возбудитель турбогенератора № 1 перевезли по Финскому заливу в Ленинград, где отремонтировали на заводе «Электросила» в рекордный даже для мирного времени срок.

Как бы враг ни свирепствовал, но Ленинград во время блокады не остался без электричества. Энергоснабжение осуществлялось от Ленэнерго, а с января по апрель 1942 года – от собственных электростанций и турбогенераторов.

После войны первая в России высоковольтная Портовая электростанция, построенная еще в 1899 году, проработала вплоть до 1972 года. Потом была законсервирована и еще довольно продолжительное время прослужила в качестве резервного источника питания.

Объекты военных энергетиков сегодня по-прежнему готовы к испытаниям стихией и войной. Некоторые их них представляют собой настоящую историко-архитектурную ценность – как, например, РПП-XXI.

Это защищенное подземное фортификационное сооружение было построено в 1935 году. В 1980-х – 1990-х годах на подстанции потребовалось сменить трансформаторы. Надо было сделать технологические проломы в стене, чтобы завезти новое оборудование. Но стены и перекрытия в два с половиной метра толщиной, выполненные из бетона, не поддались современным отбойным молоткам. Многотонные трансформаторы пришлось вручную разобрать, подетально перенести в помещения распределительных устройств и трансформаторных камер – и там, опять же вручную, собрать.

Жители центральной части Северной Пальмиры даже не догадывались, что идут уникальные ремонтные работы. Замена трансформаторов проводилась без отключения электричества, а персонал работал в непосредственной близости от токоведущих шин напряжением в 35 киловольт. Об этих удивительных фактах рассказал сотрудник Кронштадтского краеведческого музея Дмитрий Сергеев.

Еще один уникальный подземный объект был построен, можно сказать, в наши дни – в 2011 году. Это трансформаторная подстанция «Вера». Такое название она получила, потому что предназначена для энергообеспечения Кронштадтского Морского собора и всего архитектурно-паркового ансамбля Якорной площади и сада при соборе.

Киловатты обороны Энергосети – это часть оборонного потенциала страны. На секретных картах натовских генералов мирные электроподстанции обозначены наравне с важнейшими целями ракетных ударов, потому что выведение их из строя наносит существенный вред всей военной инфраструктуре. Пункты управления, арсеналы, система предупреждения о ракетном нападении, стартовые комплексы стратегических ядерных сил, центры дальней связи – все это в немалой степени зависит от надежного энергоснабжения.

Немало таких объектов находится на Кольском полуострове, где за функционирование энергетической системы в мирное и военное время отвечает Северо-Западный филиал Оборонэнерго. Кроме Мурманской области, филиал обеспечивает электроэнергией еще пять субъектов РФ: Карелию, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург.

Самый северный объект находится в губе Вайталахти на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Самый южный – в деревне Опухлики Невельского района Псковской области. Расстояние между ними – 1545 км. Общая площадь всех территорий – 519 230 кв. км, больше двух Великобританий. Подразделения филиала передают ежегодно свыше 780 млн киловатт-часов электроэнергии, что также в два раза больше потребления Великобритании.

При этом в каждом субъекте Российской Федерации есть свой уникальный абонент, имеющий стратегическое значение. В Мурманской области одним из таких является узел связи ВМФ «Зевс».

Как рассказал заведующий лабораторией геоэлектрики Геологического института Кольского научного центра РАН доктор геолого-минералогических наук Абдулхай Жамалетдинов, передающая антенна «Зевса» – это почти 100 км высоковольтной ЛЭП, заземленной по обеим концам в скальный грунт. Специальная мощная энергетическая установка генерирует в ней ток в заданном диапазоне частот. Излучаемое электромагнитное поле распространяется на десятки тысяч километров вдоль земной поверхности и проникает глубоко в земную кору и под поверхность Мирового океана.

В начале 1970-х годов в США тоже спроектировали для ВМС аналогичную систему Sanguine. Но даже богатой Америке хватило денег лишь на создание отдельных экспериментальных установок, действовавших в районе Великих озер.

Российский «Зевс» остается единственным в мире уникальным объектом. Его система работает в диапазоне сверхнизких частот – ниже 100 герц. Электромагнитные волны в этом диапазоне частот практически не подвержены влиянию магнитных бурь, неоднородности ионосферы и рельефа земной поверхности.

На вахте у бога

Представим себе, что на ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, находящиеся в глубинах Мирового океана, надо передать сигнал боевого управления. Расчеты показывают, что для отправки сигнала «залп ракетами» на дальность 10 тыс. км при мощности передатчика 130 ватт со скоростью передачи 0,03 бита в секунду (сверхдлинноволновая связь, увы, медлительна как черепаха) потребуется 20 минут.

Если увеличить мощность до 3,88 мегаватта, а скорость передачи – до 1 бита в секунду, то набор из 1024 стандартных сообщений по каналам широкополосной связи будут передавать в течение 17 минут. Напомню, что на ответный ракетно-ядерный удар отводится всего полчаса.

А теперь представим себе, что в самый ответственный момент обесточивается – пусть даже всего на несколько минут – комплекс радиопередающих устройств мощностью 2,5 мегаватта. Никакого аккумулятора не хватит обеспечить сеанс связи. Конечно, есть дублирующие узлы связи ВМФ, также носящие имена древнегреческих богов и их сыновей-героев. Но на то и Оборонэнерго, чтобы не оставлять критически важные военные объекты без электричества ни на минуту.

В мирное время «Зевс» тоже не простаивает без дела. Излучаемая мощность антенны позволяет осуществлять мониторинг земной коры в любой точке территории СНГ. С ее помощью ученые Геологического института Кольского научного центра РАН заглядывают в глубь Земли на 100 км, проводят электромагнитное зондирование литосферы, выполняют другие исследования.

А еще с помощью «Зевса» ученые установили, что верхний слой земной коры толщиной в 8 км «дышит»: каждый день вздымается и опускается под действием лунно-солнечных приливообразующих сил.

Все потребители электричества находятся на заботливом попечении военных энергетиков. Для удовлетворения растущих потребностей Минобороны и экономики Мурманской области в закрытом административно-территориальном образовании Александровск (в него входят гарнизон подводников-атомщиков Гаджиево, город судоремонтников Снежногорск и база Полярный, где дислоцируется Кольская флотилия разнородных сил) завершается строительство энергетического комплекса. В него входят головная подстанция «Александровская» мощностью 40 мегаватт и две силовые подстанции «Причальная» и «Гаджиевская».

Объекты созданы по передовым технологиям с применением современного оборудования, такого как вакуумные выключатели, работающие в элегазовой среде (элегаз – это шестифтористая сера, предназначена для гашения электрической дуги). Впервые на Кольском полуострове для передачи напряжения 150 киловольт применена кабельная линия. Она обеспечивает надежное электроснабжение в условиях негативного воздействия как природных факторов Крайнего Севера, так и современного оружия, в том числе атомного.

Военные энергетики готовы к любым событиям, они всегда на боевом посту. Даже в свой профессиональный праздник – День энергетика, 22 декабря. H

Людмила Калинина

Людмила Владимировна Калинина – политолог.