Видео: американцы используют инновационный прибор ночного видения типа ENVG-B

В Сеть выложили видео, на котором показана работа американских минометчиков через новейший прибор ночного видения типа Enhanced Night Visions Goggle-Binoculars (ENVG-B). Он способен резко повысить боеспособность солдат на поле боя.

На кадрах можно видеть, как минометная секция первого пехотного батальона 17-го пехотного полка второй страйкер-бригады армии США использует новейший прибор ночного видения типа Enhanced Night Visions Goggle-Binoculars во время учений на объединенной базе Льюис — Маккорд. Видеозапись датирована декабрем.

Это не первый раз, когда нам демонстрируют работу инновационного устройства. Видео, показывающее преимущества системы, выкладывали в Сеть еще весной.

Применение ENVG-B. Декабрь 2021 года. / ©I Corps

Благодаря ENVG-B солдаты американской армии имеют максимально полную информацию о происходящем в темное время суток, что было недоступно в случае с более ранними приборами ночного видения.

Разработчики применили решения, которые дают бойцам обширное поле зрения и улучшенное восприятия происходящего за счет резкого контраста. Кроме того, у Enhanced Night Visions Goggle-Binoculars нет характерного «зеленого свечения». ENVG-B можно использовать в самых разных условиях, включая пыль и задымленность.